MMA: Aksi Seksi Ronda Rousey dan Pesaingnya di Luar Ring Oktagon

Popularitas Ronda Rousey sebagai petarung MMA di UFC memicu kemunculan banyak petarung wanita lain untuk mengikuti jejaknya. Beberapa nama sudah mulai dikenal, bukan hanya karena ketangguhan bertarung di oktagon, namun juga kepiawaian mereka sebagai model.



Inilah para petarung MMA yang populer di dalam dan di luar oktagon:



1. Michelle Waterson





Michelle Waterson. (reddit.com)



Michelle Waterson lahir di Aurora, Colorado pada 6 Januari 1986. Di kancah MMA, dia dijuluki The Karate Hottie. Waterson saat ini menempati peringkat 6 kelas jerami di UFC. Dia lebih dahulu memulai karier sebagai model pada tahun 2004, sebelum menjadi atlet MMA profedional pada 2007 dan dikontrak UFC pada 2015. Waterson muncul dalam sampul ESPN Magazine The Boddy Issue edisi 2017.



2. Paige Vanzant





Paige Vanzant. (wonderlist.com)



Paige Michelle Vanzant lahir di Dundee, Oregon pada 26 Maret 1994. Dia saat ini menghuni peringkat 10 kelas jerami UFC. Vanzant lebih dahulu menekuni dunia tari, sebelum akhirnya menjadi atlet MMA profesional seperti Ronda Rousey di tahun 2012. Setahun kemudian, Vanzant resmi dikontrak UFC. Popularitas Vanzant bertambah setelah Reebok mengontraknya sebagai model, dan tampil dalam acara televisi Dancing With The Stars.



3. Ronda Rousey





Ronda Rousey. (instagram.com)



Ronda Rousey lahir di Riverside, California pada 1 Februari 1987 dan merupakan atlet MMA wanita terpopuler saat ini. Dari profesinya sebagai atlet MMA, Rousey diperkirakan sudah menghasilkan kekayaan sebesar USD 12 juta, atau sekitar Rp 160 miliar. Rousey tercatat sebagai atlet MMA wanita terkaya.



