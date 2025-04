MMA: Foto Bugil Ronda Rousey Beredar, Mantan Pacarnya Dicurigai

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan juara tarung bebas atau MMA wanita di UFC, Ronda Rousey, jadi berita lagi setelah foto bugilnya beredar di dunia maya. Foto tersebut diambil pada tahun 2012 untuk diterbitkan di ESPN Magazine bertopik The Body Issue.



Rousey sendiri belum memberikan pernyataan resmi terhadap kebocoran foto bugil dirinya, hingga beredar di dunia maya. Perempuan Amerika Serikat berusia 30 tahun tersebut, saat ini sedang disibukkan dengan perannya sebagai bintang televisi dalam acara Battle of The Networks Stars di stasiun televisi ABC.



Kecurigaan terbesar terhadap pelaku pembocoran foto-foto bugil Ronda Rousey ditimpakan pada mantan kekasih atlet MMA tersebut yang tidak disebutkan namanya. Dalam otobiografinya My Fight, Your Fight, Rousey menceritakan soal hobi mantan kekasihnya itu yang suka menyimpan foto-foto bugil Rousey tanpa izin, termasuk foto-foto untuk ESPN Magazine.





Ronda Rousey (kiri) saat menghadapi Holly Holm di Melbourne, Australia, 15 November 2015. (AP)



Sebelum menjadi atlet MMA, Rousey adalah pejudo kelas dunia. Pemegang Dan 4 Judo ini merupakan peraih perunggu cabang judo di Olimpiade Beijing 2008. Rousey kemudian menjadi atlet MMA dan tampil di bawah promosi UFC. Setelah menjadi petarung tenar, Rousey kerap menjadi model berbagai majalah.



Ronda Rousey dalam sesi pemotretan untuk Sports Illustrated di Karibia pada tahun 2016. (dailymail.co.uk)



Setelah kalah beruntun dalam dua laga terakhirnya, Ronda Rousey sepertinya akan pensiun dari arena MMA. Kekalahan pertama Rousey didapat dengan KO dari Holly Holm pada 15 November 2015. Setahun kemudian pada 30 Desember 2016 Rousey berusaha comeback, namun kalah KO lagi dari Amanda Nunes. Setelah itu Rousey belum memutuskan bertarung di oktagon lagi.



DONNY WINARDI