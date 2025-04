MotoGP Amerika: Marquez Start Terdepan, Disusul Vinales dan Rossi

TEMPO.CO, Jakarta - Juara dunia MotoGP Marc Marquez bakal start pada posisi terdepan Grand Prix of Americas di Austin untuk tahun kelima secara beruntun. Sedangkan rekan sesama pembalap Spanyol dan pemuncak klasemen Maverick Vinales mendampinginya pada baris terdepan.



Pada kualifikasi yang digelar di Circuit of the Americas, Sabtu waktu setempat, pebalap Honda itu mencatatkan waktu dua menit 02,741 detik untuk mengungguli Vinales dari Yamaha, pemenang dua balapan pertama musim ini, menghuni baris depan dengan selisih 0,130 detik.



Baca: Ada Insiden Rossi vs Vinales di Kualifikasi MotoGp Amerika



Dua pebalap asal Spanyol ini didampingi legenda Italia Valentino Rossi, rekan setim Vinales, di posisi ketiga.



Rekan setim Marquez dan kompatriotnya Dani Pedrosa memimpin baris kedua, mengungguli pebalap Prancis Johann Zarco, yang membela tim non pabrikan Yamaha Tech 3, dan juara dunia tiga kali Jorge Lorenzo yang membela Ducati.



Pebalap Suzuki Alex Rins absen setelah terjatuh keras pada latihan terakhir hingga mengalami patah pergelangan tangan kiri.



Sang pebalap dibawa ke rumah sakit untuk menstabilkan cedera dan mendapat penanganan sementara dengan pemasangan pin sebelum dinyatakan dapat pulang untuk menjalani operasi yang kelihatannya akan membuatnya absen pada dua atau tiga balapan selanjutnya.



Rins juga patah pergelangan kaki kanan akibat kecelakaan saat berlatih dengan sepeda motor motocross bulan lalu, demikian Reuters.



Kualifikasi 2:

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 2.741s [Lap 7/7] 333km/h (Top Speed)

2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 2.871s +0.130s [7/7] 336km/h

3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 3.673s +0.932s [7/7] 336km/h

4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 3.866s +1.125s [7/7] 344km/h

5. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 3.928s +1.187s [6/6] 335km/h

6. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 4.151s +1.410s [5/6] 342km/h

7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 4.431s +1.690s [3/7] 340km/h

8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 4.623s +1.882s [3/7] 335km/h

9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 4.661s +1.920s [3/5] 333km/h

10. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 4.673s +1.932s [6/7] 339km/h

11. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 5.741s +3.000s [5/6] 334km/h

12. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 5.970s +3.229s [4/5] 337km/h



Kualifikasi 1:

13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 05.221s 341km/h

14. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 05.231s 332km/h

15. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.541s 339km/h

16. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.920s 335km/h

17. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 2m 05.931s 339km/h

18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 06.258s 328km/h

19. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 2m 06.295s 338km/h

20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 07.232s 325km/h

21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 07.601s 329km/h

22. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP).



ANTARA