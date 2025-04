MotoGP Jerman: Start Terdepan, Morbidelli Finis Pertama di Moto 2

TEMPO.CO, Jakarta - Franco Morbidelli kembali menjuarai salah satu seri balap MotoGP di kelas Moto2. Setelah pekan lalu menjadi juara di MotoGP Belanda, kali ini Morbidelli mememangi MotoGP Jerman di Sachsenring pada Minggu 2 Juli.



Morbidelli akan menjadi rookie MotoGP untuk musim balap 2018. Pembalap asal Italia itu resmi dikontrak tim balap MotoGP asal Belgia, Marc Van Der Straten, atau yang biasa disebut Marc VDS. Morbidelli terikat kontrak untuk dua musim balap, dan mungkin diperpanjang hingga 2020 jika prestasinya mengkilap.



Di Jerman, Morbidelli menyingkirkan pesaing-pesaing beratnya dalam MotoGP kelas Moto2. Dua pesaing berat Morbidelli, Thomas Luthi dan Alex Marquez, gagal melanjutkan balapan karena jatuh. Di garis finis, Morbidell masuk mengunggulo pembalap asal Portugal, Miguel Oliveira.



Saat ini Morbidelli memimpin klasemen pembalap Moto2 di musim balap MotoGP 2017 dengan nilai 185.



Hasil MotoGP Jerman kelas Moto2:

1. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 41m 5.137s

2. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Ajo (KTM) 41m 5.203s

3. Francesco Bagnaia ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 41m 5.711s

4. Simone Corsi ITA Speed Up Racing (Speed Up) 41m 5.886s

5. Mattia Pasini ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 41m 6.437s

6. Jorge Navarro SPA Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) 41m 14.095s

7. Brad Binder RSA Red Bull KTM Ajo (KTM) 41m 14.341s

8. Sandro Cortese GER Dynavolt Intact GP (Suter) 41m 20.236s

9. Marcel Schrotter GER Dynavolt Intact GP (Suter) 41m 23.012s

10. Takaaki Nakagami JPN IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 41m 24.428s

11. Hafizh Syahrin MAL Petronas Raceline Malaysia (Kalex) 41m 25.904s

12. Remy Gardner AUS Tech 3 Racing (Tech 3) 41m 26.670s

13. Fabio Quartararo FRA Pons HP40 (Kalex) 41m 29.772s

14. Xavier Simeon BEL Tasca Racing Scuderia Moto2 (Kalex) 41m 32.494s

15. Stefano Manzi ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 41m 32.548s

16. Jesko Raffin SWI Garage Plus Interwetten (Kalex) 41m 42.757s

17. Yonny Hernandez COL AGR Team (Kalex) 41m 49.637s

18. Tetsuta Nagashima JPN Teluru SAG Team (Kalex) 41m 49.693s

19. Edgar Pons SPA Pons HP40 (Kalex) 41m 53.848s

20. Khairul Idham Pawi MAL IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 41m 54.671s

21. Iker Lecuona SPA Garage Plus Interwetten (Kalex) 41m 57.648s

22. Isaac Viñales SPA BE-A-VIP SAG Team (Kalex) 42m 9.396s

23. Tarran Mackenzie GBR Kiefer Racing (Suter) 42m 18.042s

24. Federico Fuligni ITA Forward Racing Team (Kalex) 42m 23.246s



Gagal Finis:

Thomas Luthi SWI CarXpert Interwetten (Kalex) DNF

Dominique Aegerter SWI Kiefer Racing (Suter) DNF

Alex Marquez SPA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) DNF

Hector Garzo SPA Tech 3 Racing (Tech 3) DNF

Andrea Locatelli ITA Italtrans Racing Team (Kalex) DNF

Augusto Fernandez SPA Speed Up Racing (Speed Up) DSQ



