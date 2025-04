MotoGP: Rossi Hadiahkan Helm untuk Keluarga Hayden

TEMPO.CO, Jakarta - Valentino Rossi menghadiahkan helmnya yang dipakai dalam balapan MotoGP Italia awal Juni lalu kepada keluarga Nicky Hayden. Mantan pembalap MotoGP asal Amerika Serikat itu meninggal pada akhir Mei 2017, akibat tertabrak mobil di Rimini, Italia.



Rossi dan Hayden dikenal dekat di dalam dan di luar sirkuit. Dia salah satu pembalap yang paling terpukul akibat kematian Hayden. Keduanya pernah berada dalam satu tim saat memperkuat Honda di tahun 2003, dan Ducati pada tahun 2011-2012.



"Kepada seluruh anggota Keluarga Hayden. Saya selalu mengalami saat-saat yang indah bersama Nicky dan kalian semua," tulis Rossi di helm yang diberikan kepada Keluarga Hayden.



Adik Hayden, Roger Lee Hayden, memuat soal pemberian kenang-kenangan helm dari Rossi kepada keluarga mereka tersebut dalam akun twitter-nya.

@valeyellow46 sent the family his helmet he wore @ #mugello with a nice message(top left)class act #valentinorossi #nickyhayden #46 #69 #469 pic.twitter.com/R9c5eQeh0G