TEMPO.CO, Jakarta - Hera Desi Ana Rachmawati pada Jumat malam, 24 Februari 2017, menjadi pahlawan untuk klubnya, Mutiara Cardinal Bandung. Kemenangan Hera atas Yasuda Miku (Tjakrindo Masters), dengan skor 18-21, 21-8, 21-17, membawa Mutiara melaju ke final Djarum Superliga 2017. Mutiara Cardinal Bandung akhirnya menghentikan Tjakrindo Masters dengan skor 3-2.



Hera mengaku sempat dilanda ketegangan turun sebagai penentu nasib timnya di partai kelima. Apalagi ia awalnya yakin pasangan ganda putri Suci Rizki Andini/Yulfira Barkah mampu menutup perjuangan tim Mutiara di semifinal dengan kemenangan.



“Di game pertama, saya mainnya belum lepas, masih kebanyakan mikir kalau kalah bagaimana? Soalnya ini kan penentuan. Di game kedua, saya main lebih tenang, ubah pola main jadi tidak buru-buru supaya nggak mati-mati sendiri,” ujar Hera ketika dijumpai seusai pertandingan di DBL Arena, Surabaya.



“Turun di partai penentu sangat menegangkan pastinya, tetapi saya ada kemauan untuk ke final. Saya berusaha enjoy saja dan malah jadi menang. Saya awalnya yakin Suci/Yulfira menang, tapi saya kaget waktu mereka kalah. Tetapi saya tadi sudah siap untuk main,” tuturnya.



“Kalau bisa juara, saya benar-benar senang karena bisa mengangkat klub yang sudah 10 tahun belum bisa masuk final superliga,” ujar Hera, yang sudah mengantongi tujuh gelar tunggal putri di Djarum Sirkuit Nasional.



Berikut ini hasil pertandingan laga semifinal Mutiara Cardinal Bandung vs Tjakrindo Masters (3-2):



Hanna Ramadini vs Fitriani: 17-21, 15-21.



Nisak Puji Lestari/Tiara Rosalia Nuraidah vs Ni Ketut Mahadewi Istarani/Meirisa Cindy Sahputri: 17-21, 21-14, 21-17



Gregoria Mariska Tunjung vs Isra Faradila: 21-18, 21-11



Suci Rizki Andini/Yulfira Barkah vs Miki Kashihara/Miyuki Kato: 15-21, 14-21



Hera Desi Ana Rachmawati vs Miku Yasuda: 18-21, 21-8, 21-17



BADMINTON INDONESIA | NS