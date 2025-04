TEMPO.CO, Jakarta - Unggulan kedua Rafael Nadal mempertahankan rekor sempurnanya di ajang Abierto Mexicano Telcel ATP di Acapulco, Meksiko, Kamis. Ia menaklukkan petenis Italia Paolo Lorenzi 6-1, 6-1 pada pertandingan putaran kedua.



Nadal mempertajam rekornya rekornya di ajang ini menjadi 12-0, dan ia hanya memerlukan 66 menit untuk mengalahkan Lorenzi.



Nadal lima kali mematahkan serve Lorenzi dan hanya kalah lima angka pada servenya, tidak pernah menghadapi break point. Sosok yang akan menjadi lawan Nadal di perempat final adalah Yoshihito asal Jepang, yang menyingkirkan Jordan Thompson asal Australia 6-4, 3-6, 6-0.



Sementara itu, unggulan teratas Novak Djokovic menghadapi perlawanan berat dari Juan Martin del Potro asal Argentina pada Rabu, namun petenis Serbia itu mampu mengamankan kemenangan 4-6, 6-4, 6-4.



Lawan selanjutnya bagi Djokovic di perempat final dengan unggulan keenam Nick Kyrgios asal Australia, yang mengalahkan Donald Young asal AS dengan skor 6-2, 6-4.



"Saya benar-benar bermain baik hari ini," kata Kyrgios. "Saya benar-benar menikmati waktu saya di sini."



Petenis AS Sam Querrey mencatatkan kejutan terbesar hari ini, menyingkirkan unggulan kelima David Goffin asal Belgia dengan skor 6-2, 6-3 dalam waktu 69 menit. Querrey hanya kalah empat angka pada serve pertamanya.



Unggulan ketiga Marin Cilic asal Kroasia harus bertarung tiga set namun memenangi angka-angka kritis untuk menaklukkan petenis 20 tahun Borna Coric asal Kroasia dengan skor 6-3, 2-6, 6-3.



Cilic, yang melepaskan 12 ace, hanya memiliki dua peluang break point pada set ketiga namun mengonversi keduanya untuk mempertajam rekornya terhadap rekan senegaranya itu menjadi 4-0.



Lawan Cilic di perempat final adalah petenis AS Steve Johnson, yang menyingkirkan Ernesto Escobedo 7-6 (5), 6-3.



Unggulan keempat Dominic Thiem asal Austria mencatatkan kemenangan 7-5, 6-3 atas petenis Prancis Adrian Mannarino.



ANTARA