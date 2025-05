TEMPO.CO, Jakarta - Mantan petenis nomor satu dunia Rafa Nadal merasa yakin tentang peluangnya untuk bersaing memperebutkan gelar juara AS Terbuka untuk ketiga kalinya pada saat turnamen di New York itu dimulai pada minggu depan.



"Saya berharap telah siap untuk itu. Saya telah bermain dengan baik beberapa minggu terakhir. Saya pikir saya dalam kondisi yang lebih baik dari beberapa bulan lalu untuk menghadapi persaingan dan segala sesuatu yang mungkin terjadi," ujar petenis Spanyol berusia 29 tahun itu.



"Tapi saya yakin bahwa saya bisa bermain dengan baik."



Nadal, yang menjuarai AS Terbuka pada 2010 dan 2013 namun gagal saat turnamen tahun lalu karena sakit dan cedera, kandas secara mengejutkan di babak kedua Wimbledon tapi kemudian meraih tiga gelar pada 2015 - Hamburg, Stuttgart dan Buenos Aires.



Unggulan kedelapan itu berbicara di sela-sela acara promosi untuk pakaian dalam Tommy Hilfiger pada Selasa, demikian Reuters melaporkan.



ANTARA