TEMPO.CO, Madrid – Rafael Nadal dan sejumlah pemain unggulan lolos ke babak ketiga turnamen Madrid Terbuka setelah menyisihkan lawan masing-masing, Rabu, 6 Mei 2015. Nadal, yang ditempatkan sebagai unggulan ketiga, menang dua set, 6-4, 6-3, atas Steve Johnson (AS).



Nadal, yang dikenal sebagai raja di lapangan tanah liat, baru meraih satu trofi juara sepanjang 2015. Trofi juara ini dia rebut dalam turnamen lapangan tanah liat di Argentina, akhir Februari lalu. Waktu itu Nadal di final mengalahkan petenis Argentina peringkat ke-60 dunia, Juan Monaco, 6-4, 6-1. Saat ini Nadal menempati peringkat ketiga dunia.



Sementara itu, unggulan kesembilan dari Kroasia, Marin Cilik, ditumbangkan petenis tuan rumah bukan unggulan, Fernando Verdasco, 6-7 (5), 7-6 (5), 6-3. Pemain bukan unggulan lainnya dari Italia, Simone Bolelli, menyisihkan rekan senegaranya, Lica Vanni, 4-6, 6-3, 6-2.



Turnamen lapangan tanah liat Madrid Terbuka ini merupakan turnamen pemanasan menjelang Grand Slam Prancis Terbuka 2015. Turnamen Grand Slam kedua pada 2015 ini berlangsung di kompleks tenis Roland Garros, Paris, Prancis, 24 Mei hingga 7 Juni mendatang.



Hasil pertandingan babak kedua lainnya:

6-Tomas Berdych (Cek) menang atas Richard Gasquet (Prancis) 7-6(3), 7-5

10-Grigor Dimitrov (Bulgaria) menang atas Fabio Fognini (Italia) 3-6, 6-2, 7-5

12-Jo-Wilfried Tsonga (Prancis) mengalahkan Jack Sock (AS) 6-3, 1-6, 7-6(4)

16-John Isner (AS) mengalahkan Thomaz Bellucci (Brasil) 7-6(5), 6-7(11), 6-1

7-David Ferrer (Spanyol) mengalahkan Albert Ramos (Spanyol) 6-4, 6-0



REUTERS | ATP | AGUS BAHARUDIN