NBA: Cavaliers Gulung Pistons, James Torehkan Triple-double Ke-10

TEMPO.CO, Jakarta - Cleveland Cavaliers berhasil membekap Detroit Pistons 128-96 dalam laga lanjutan NBA di Quicken Loans Arena, Ohio, Amerika Serikat (AS), Rabu WIB, berbekal tingkat akurasi tembakan 60 persen yang dicapai LeBron James dan kawan-kawan.



James sendiri di laga tersebut berhasil membukukan triple-double ke-10 musim ini lewat 16 poin, 11 rebound dan 12 assist, sementara Kyrie Irving memimpin perolehan angka terbanyak dengan mengemas 26 poin dan enam assist untuk kemenangan Cavaliers, diikuti 18 poin dan lima rebound dari Iman Shumpert serta 16 poin milik Richard Jefferson.



Sedangkan, J.R. Smith yang baru kembali melantai di Quicken Loans Arena selepas cedera panjang dan mendapat sambutan dari publik tuan rumah mencatatkan 12 poin dan lima rebound dalam penampilannya.



Di kubu tim tamu, Tobias Harris menjadi pengumpul angka terbanyak lewat 17 poin disusul Marcus Morris dengan 13 poin dan tujuh rebound untuk kubu Pistons yang hanya mencapai tingkat akurasi tembakan 37 persen saja.



Hasil itu membuat Cavaliers kembali memantapkan posisinya di puncak klasemen Wilayah Timur dengan raihan 44 kemenangan dan 22 kekalahan (44-22), sementara Pistons (33-34) terpaut enam tempat jauhnya dan berada di urutan ketujuh.



Tuan rumah segera melejit meninggalkan tim tamu dengan keunggulan 44-26 saat kuarter pertama berakhir, di antaranya berkat 15 poin yang dicetak Irving.



Cavaliers mengantongi 30 poin tambahan di kuarter kedua demi memperbesar keunggulan 74-48 saat menutup paruh pertama pertandingan.



Kuarter ketiga yang diwarnai insiden lucu kala James menabrak jatuh Irving saat berusaha melakukan serangan balik seusai merebut rebound di sisa waktu tiga menit 19 detik berakhir dengan keunggulan Cavaliers yang kian membesar dalam skor 104-70.



Meski tertinggal 24-26 di kuarter keempat, Cavaliers tetap berhasil keluar sebagai pemenang pertandingan dengan skor 128-96.



Cavaliers akan kembali melakoni laga kandang pada Jumat (17/3) WIB saat menjamu Utah Jazz (42-25), sementara Pistons akan lebih dulu menghadapi Jazz di kandang mereka sendiri The Palace of Auburn Hills pada Kamis (16/3) WIB



ANTARA