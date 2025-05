TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan ganda putri Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari telah mempersiapkan diri menjelang perhelatan akbar Olimpiade Rio de Janeiro, yang akan berlangsung beberapa pekan mendatang. Mereka mempelajari permainan calon-calon lawan yang bakal dihadapi di Rio de Janeiro.



Berdasarkan hasil undian ganda putri, Greysia/Nitya ada di Grup C bersama Heather Olver/Lauren Smith (Inggris Raya), Poon Lok Yan/Tse Ying Suet (Hong Kong), dan Vivian Hoo Kah Mun/Woon Khe Wei (Malaysia).



Greysia/Nitya tercatat belum pernah bertemu dengan Poon/Tse. Sedangkan dengan Olver/Smith, pasangan peringkat keempat dunia ini unggul 1-0.



Rekor buruk tercatat dalam rekaman pertemuan Greysia/Nitya dengan Hoo/Woon. Dari tiga pertemuan, Greysia/Nitya hanya pernah menang satu kali. Pada pertemuan terakhir di BCA Indonesia Open Super Series Premier 2016, Greysia/Nitya takluk dua game langsung, 17-21, 19-21.



“Menurut saya, hasil undian cukup bagus, kans Greysia/Nitya untuk melaju ke babak perempat final cukup terbuka,” ujar kepala pelatih ganda putri PP PBSI, Eng Hian.



Eng Hian menjelaskan, Greysia/Nitya menjalani program analisis lawan setelah mereka kembali dari karantina di Kudus, Jawa Tengah. “Pertemuan dengan Hoo/Woon memang akan menjadi ujian bagi Greysia/Nitya di fase penyisihan grup,” ucap Eng.



Bagaimanapun, Eng menyatakan tak ingin membebani Greysia/Nitya untuk menjadi juara grup. Sebab, menurut dia, pada babak perempat final, semua lawan punya kekuatan seimbang.



Berikut ini hasil undian sektor ganda putri di Olimpiade Rio 2016.



Grup A: Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang), Eefje Muskens/Selena Piek (Belanda), Jwala Gutta/Ashwini Ponnappa (India), Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)



Grup B: Jung Kyung Eun/Shin Seung Chan (Korea), Luo Ying/Luo Yu (Cina), Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl (Denmark), Eva Lee/Paula Lynn Obanana (Amerika Serikat)



Grup C: Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari (Indonesia), Heather Olver/Lauren Smith (Inggris Raya), Poon Lok Yan/Tse Ying Suet (Hong Kong), Vivian Hoo Kah Mun/Woon Khe Wei (Malaysia)



Grup D: Tang Yuanting/Yu Yang (Cina), Chang Ye Na/Lee So Hee (Korea), Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria), Carla Nelte/Johanna Goliszewski (Jerman)



PBSI | GADI MAKITAN