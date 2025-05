TEMPO.CO, Jakarta - Sebesar 47 persen tiket untuk menonton Olimpiade 2016 di Rio De Janeiro, Brasil, sudah terjual 5 bulan menjelang pesta olahraga sejagat itu dimulai, kata panitia seperti dikutip Reuters, hari ini.



Total, 7,8 juta tiket dipasarkan pada acara yang berlangsung 5-21 Agustus 2016 itu. "Sekitar 47 persen tiket sudah terjual," kata Direktur Komunikasi Olimpiade Rio 2016 Mario Andrada.



Ia mengatakan pendapatan dari tiket telah mencapai 74 persen dari target dengan nilai US$ 194 juta. Untuk pertandingan-pertandingan utama dan acara pembukaan, tiket sudah habis. Harga tiap tiket Olimpiade yang pertama digelar di Amerika Selatan ini berkisar US$ 10-1.150.



Lebih dari separuhnya berharga kurang dari US$ 17, lebih murah daripada tiket Olimpiade London 2012, yang ketika itu dibanderol sekitar US$ 32. Pada Olimpiade 2012, panitia berhasil mencapai target penjualan tiket beberapa bulan sebelumnya karena tingginya permintaan dan lebih dari satu juta pemesan gagal mendapatkan tiket. Ketika itu, 8,2 juta dari 8,5 juta tiket yang dipasarkan habis terjual.



Ketua Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach tidak terlalu khawatir terhadap penjualan tiket di Brasil, yang tengah dilanda masalah politik, krisis ekonomi, dan virus zika. "Ada perbedaan budaya. Warga Brasil tidak membeli tiket terlalu awal dibandingkan dengan warga Inggris atau Jerman," kata Bach. "Saya tidak ragu. Pada saatnya, jumlah tiket yang terjual pasti naik."



ANTARA