Pasangan Edi / Gloria Lolos Babak Dua India Terbuka

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda campuran Indonesia Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja berhasil menembus babak dua India Terbuka 2017 setelah mengalahkan Yogendran Khrisnan (Malaysia)/Prajakta Sawant (India) dalam pertandingan di New Delhi, Rabu.



Pasangan Indonesia yang berperingkat 83 dunia itu harus melakoni tiga game untuk merebut tiket ke putaran kedua dengan skor 21-16, 16-21 dan 21-16 selama 52 menit permainan.



Pada awal game pertama dalam pertandingan yang digelar di Siri Fort Indoor Stadium tersebut, perolehan Edi/Gloria tertinggal 2-6, akan tetapi tidak butuh waktu lama pasangan Tanah Air berhasil meraih empat poin beruntun untuk menyamakan kedudukan.



Akan tetapi, Khrisnan/Sawant berhasil kembali unggul dua angka, sebelum akhirnya pasangan Merah Putih berhasil menyalip dan menutup interval gim pertama dengan skor 11-8. Momen tersebut juga ternyata menjadi titik balik bagi pasangan tanah air yang hingga akhir game pembuka perolehan poinnya tidak berhasil disalip ataupun disamakan.



Pada awal game kedua, kedua pasangan memainkan permainan ketat, namun Khrisnan/Sawant berhasil menahan laju poin pasangan Indonesia beberapa kali hingga berhasil mendominasi perolehan poin di waktu interval dengan 11-5. Selepas jeda interval, pasangan tanah air terus mengejar ketertinggalan, namun hanya mampu memperkecil defisit dua angka menjadi 14-12, hingga akhirnya pertandingan harus ditentukan lewat game pamungkas.



Walaupun harus tertinggal satu angka di awal game ketiga, Edi/Gloria langsung membalas dengan membukukan enam poin beruntun. Kendati terus mengejar ketertinggalan, Khrisnan/Sawant hanya mampu memperkecil ketertinggalan hingga selisih dua poin saja di angka 12-10 dan harus merelakan Edi/Gloria berlanjut ke putaran dua.



Pada putaran dua nanti, Edi/Gloria akan menghadapi unggulan empat turnamen Peng Soon Chan/Liu Ying Goh. Pasangan Malaysia berperingkat enam dunia ini berhasil melibas pasangan tuan rumah Venkat Gaurav Prasad/Juhi Dewangan 21-12 dan 21-12.



Langkah Edi/Gloria ini sekaligus memastikan tiga tempat di putaran dua turnamen berhadiah total 325 ribu dolar AS itu bagi Indonesia, setelah sebelumnya dipastikan Cynthia Shara Ayunidha/Debora Rumate Vehrenica yang menumbangkan wakil tuan rumah Lalita Dahiya/Komal Antil dengan dua gim 21-14 dan 21-16 dan juga Angga Pratama/Ricky Karandasuwardi yang menjungkalkan duet Rusia Evgenij Dremin/Denis Grachev 21-14 dan 21-17.



ANTARA