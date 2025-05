Pegolf India, Gaganjeet Bhullar, Juarai Indonesia Open

TEMPO.CO, Jakarta - Pegolf India, Gaganjeet Bhullar, berhasil menjuarai turnamen BANK BRI-JCB Indonesia Open di Pondok Indah Golf Club, Senin. Ia menjadi gelar kedua kali yang ia rebut di kejuraan ini, serta kemenangan ketujuhnya di Asian Tour dan gelar kedua musim ini.



Ia melanjutkan tiga hole yang tersisa pada Senin pagi setelah permainannya dihentika karena cuaca buruk pada Minggu. Pegolf berusia 28 tahun ini membuar lima five birdie di tujuh pertama pada Minggu sebelum kembali ke par di tiga hole tersisa dan memastikan gelar keduanya dalam dua bulan ini. Total ia membukukan 16-di bawah-par (272)>



Jeev Milkha Singh, pegolf asal India lain, sempat mengancam sebelum akhirnya harus puas di posisi T2, posisi terbaiknya sejak 2012, setelah membuat bogey di hole 17 dengan skor 72 (even par).



Bhullar merupakan pegolf kelima setelah Thaworn Wiratchant (Thailand), Frank Nobilo (Selandia baru), Frankie Minoza (Filipina) dan Lu Hsi-chuen (Chinese Taipei) yang memenangi Indonesia Open dua kali.



"Ini tidak mudah sama sekali. Tidak mudah bermain di putaran akhir pada hari Senin khususnya ketika Anda hanya unggul dua pukulan. Saya tidur pukul 7 tadi malam dan terbangun pada pukul 2 dini hari karena tegang. Saya tidak bisa fokus pada sesuatu," kata Bhullar. “Saya tidak fokus untuk tidur. Saya tidak bisa mengalihkan pikiran saya dari beberapa hole yang tersisa. Namun, pada akhirnya saya bangga pada diri saya dan saya senang bisa berhasil mengatasinya.”



Bhullar mengakui bahwa ini adalah ujian kesabaran terbesar karena penundaan akibar cuaca buruk menyulitkan para pemain. “Pekan ini memang berat, tidak mudah sama sekali. Ini semua merupaka ujian kesabaran dan pengalaman masa lalu saya menang di sini. Saya menang sebelum ke sini. Pengalaman benar-benar diperhitungkan di sini,” katanya.



Dua pegolf Thailand, Danthai Boonma (67) dan Panuphol Pittayarat (68), serta Tour rookie Johannes Veerman (69) dari AS berbagi tempat di T2 bersama Singh dengan skor total 275 (13-di bawah-par).



Sementara itu, pegolf harapan Indonesia, Danny Masrin, yang juga melanjutkan sisa hole untuk putaran keempat berakhir di posisi T14 dengan skor 9-di bawah par. Dengan menyisakan 2,5 hole, pegolf berusia 24 tahun ini sempat menambah perolehan skor totalnya menjadi 10-di bawah-par di hole 17, tetapi bogey di hole terakhir mengembalikan skornya ke posisi semula.



“Saya berniat buat membuat satu birdie di sisa hole ini. Sejak kemarin banyak bola yang tidak masuk,” kata Danny.



Menjalani debut di Indonesia Open telah memberikan pengalaman yang luar biasa bagi Danny. Karena itu, ia cukup puas dengan hasil total selama empat hari di Pondok Indah Golf Club.



“Berada di Leaderboard merupakan pengalaman yang bagus. Ini memberikan confidence bagi saya untuk bertanding di turnamen berikutnya,” kata Danny. “Game saya sedang bagus. Saya tidak masalah dengan hasil 9-di bawah-par. Ini pertama kali saya main di Indonesia Open, dan juga berstatus pegolf profesional. Untuk saat ini, bagi saya, ini hasil yang sangat bagus.”



Satu pegolf Indonesia lainnya, Adrian Halimi, yang juga harus menyelesaikan permainan hari terakhir masih mampu mengurangi perolehan skor di-atas-par-nya. Menutup permainan dengan skor 70 (dua-di atas par), posisi Adrian yang baru menyandang status professional dalam dua bulan ini naik ke T65 dengan skor total 292 (4-di atas-par), bersama tiga pegolf lainnya termasuk rekan senegaranya Jordan S. Irawan.



“Saya banyak belajar di sini (Indonesia Open). Kita tidak boleh give up. Kalau pemain amatir, ada dua pilihan, menang atau kalah. Kalau pro, setiap pukulan dihitung. Karena selesai di posisi berapa, akan berdampak pada hal yang lainnya. Ini nasihat teman profesional, Mithun Perera, pada saya ketika main di putaran ketiga kemarin,” kata Adrian.



“Saya cukup puas. Salah satu main objective saya adalah lolos cut, dan itu tercapai. Lalu, permainan saya pun sesuai rencana, dan nantinya bisa ditingkatkan pada turnamen-turnamen berikutnya,” kata mantan atlet PON XIX asal Banten ini.



NS