Pegolf India, Jeev Milkha Singh, Incar Gelar Indonesia Open

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang golf asal India Jeev Milkha Singh akan mengikuti turnamen BANK BRI-JCB Indonesia Open di Jakarta, 17-20 November 2016, dengan harapan mengakhiri paceklik gelarnya yang telah berjalan empat tahun.



Dalam turnamen berhadiah total US$ 300.000 ini, Singh, yang pernah dua kali menduduki peringkat pertama Asian Tour dan telah memenangkan 14 gelar di seluruh dunia, akan bersaing dengan bintang muda Thailand Pavit Tangkamolprasert, Carlos Pigem dari Spanyol, dan Steve Lewton dari Inggris.



Pegolf berusia 44 tahun adalah salah satu pegolf dengan gelar terbanyak dan paling global dari Asia yang pernah memenangkan gelar Asian Tour of Merit pada tahun 2006 dan 2008. Ia sempat menderita cedera namun tetap berupaya untuk menemukan kembali performa terbaiknya.



“Saya belum bebas dari cedera akan tetapi saya tengah berusaha untuk mengembalikan kembali kondisi kebugaran dan juga permainan saya. Saya merasa hasil yang baik akan segera datang dan saya hanya perlu tetap sabar dan berusaha sebaik mungkin,” kata Singh.



Tahun 2016 merupakan musim yang naik dan turun untuk Singh setelah mencetak dua kali finis top 10, namun ia berharap dapat mengakhiri tahun ini dengan menorehkan hasil yang baik di Indonesia Open. “Saya hanya memerlukan satu minggu untuk mengembalikan semua ini menjadi hasil yang baik,” ujar Singh, yang merupakan anak dari pelari Olimpiade Milkha Singh, dengan optimis.



Turnamen Indonesia Open akan menjadi ajang persaingan 21 pegolf juara Asian Tour, termasuk Chiragh Kumar dari India dan dua pemain asal Thailand yang tengah naik daun Natipong Srithong dan Danthai Boonma di Pondok Indah Golf Course.



Dengan semakin mendekatnya akhir musim 2016, pegolf seperti Mithun Perera dari Sri Langka, Hung Chien-yao dari Cina Taipei, Panuphol Pittayarat dari Thailand dan Scott Barr dari Australia berada di antara jajaran pemain yang mengincar kemenangan Asian Tour pertama mereka.



Jajaran pegolf lokal akan dipimpin oleh George Gandranata, Danny Masrin, Ian Andrew dan Benita Y. Kasiadi, yang ayahnya tetap menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang pernah menjuarai turnamen Terbuka Nasional pada tahun 1989.



