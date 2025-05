Pele Jalani Pemulihan Pasca-Operasi Tulang Belakang

TEMPO.CO, Jakarta - Legenda sepak bola asal Brasil, Pele, 74 tahun, kembali dirawat di rumah sakit di Sao Paulo setelah menjalani operasi tulang belakang, seperti dilaporkan TV Globo pada Sabtu, 18 Juli 2015, waktu setempat.



Rumah Sakit Albert Einstein, tempat Pele dirawat, tidak memberikan pernyataan apa pun karena permintaan keluarga, tapi TV Globo memberitakan bahwa Pele menjalani operasi tersebut pada Kamis, 16 Juli 2015, dan saat ini sedang dalam masa pemulihan.



Ia diperkirakan akan keluar dari rumah sakit pada Senin, 21 Juli 2015.



Satu-satunya pesepak bola yang pernah tiga kali memenangkan Piala Dunia itu, telah beberapa kali dirawat di rumah sakit yang sama sejak 2012.



Pada Mei, ikon olahraga dunia itu dirawat selama empat hari setelah menjalani operasi prostat.



November lalu, ia menjalani operasi batu ginjal yang berujung dengan infeksi hingga mengharuskannya dirawat intensif selama beberapa hari.



Pele kini hidup hanya dengan satu ginjal, karena ginjal lainnya telah diangkat menyusul cedera tulang rusuk yang pernah dideritanya saat masih aktif bermain.



Dia juga pernah menjalani operasi tulang paha pada November 2012.



Pria yang memiliki nama asli Edson Arantes do Nascimento itu diberi gelar Athlete of the Century oleh Komite Olimpiade Internasional pada 1999 dan dikenal secara luas sebagai pesepak bola terhebat sepanjang masa.



Lahir pada 23 Oktober 1940, Pele memenangkan Piala Dunia pertamanya pada 1958 di Swedia. Dia turut ambil bagian dalam timnas Brasil saat mereka memenangkan kejuaraan yang sama pada 1962 dan 1970.



