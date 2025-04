Pemerintah Siapkan Rp 20 Miliar untuk Bonus SEA Games 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan pemerintah menyiapkan Rp 20 miliar untuk bonus atlet SEA Games 2017. Namun ada kemungkinan bonus tidak akan diberikan dalam bentuk uang.



"Untuk Sea Games ini kita minta tambahan ke Komisi 10 yang nanti akan disampaikan ke Banggar. Rp 6 miliar untuk kebutuhan Chief of De Mission dan ada tambahan lagi Rp 20 miliar untuk bonus," kata Imam seusai rapat tingkat menteri tentang SEA Games 2017 di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2017.



Imam mengatakan total anggaran untuk SEA Games mencapai sekitar Rp 100 miliar. Rinciannya adalah Rp 30,5 miliar dari dana yang eksisting, anggaran Satlak Prima untuk keberangkatan atlet Rp 5 miliar, dan bonus Rp 60 miliar. Jumlah total anggaran itu diluar uang saku, biaya tryout, honor bulanan yang sudah dikeluarkan sebelum berangkat ke SEA Games.



Meskipun menyiapkan anggaran sebesar Rp 60 miliar, ada kemungkinan bonus diberikan tidak dalam bentuk uang. "Ada harapan Menko PMK bagaimana bonus tidak semata-mata dirupakan uang," kata Imam. Bentuknya bisa berupa biaya pendidikan, kesehatan, bahkan rumah.



Ide bentuk bonus itu akan didalami lagi, termasuk mempelajari regulasinya. Juga mensosialisasikannya ke atlet. Sebab, kata Imam, jangan sampai bentuk bonus yang berubah membuat atlet kaget. "Jangan sampai membuat kaget atlet, karena tahun sebelumnya berupa uang," kata Imam.



SEA Games 2017 akan dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, 19-30 Agustus 2017. Menteri PMK Puan Maharani mengatakan Indonesia akan mengirimkan 616 atlet di 35 cabang olahraga. "Total atlet yang akan berangkat adalah 616 atlet, plus 183 official," kata Puan seusai memimpin rapat.



Puan mengatakan prestasi yang diraih dalam SEA Games 2017 akan sangat penting bagi Indonesia. "Ini sebagai sasaran antara dalam meraih sukses prestasi dalam Asian Games 2018," kata Puan. Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang.



Untuk itu, Puan berharap posisi Indonesia dalam SEA Games 2017 bisa naik posisinya dibanding pelaksanaan SEA Games 2015 di Singapura. Di pelaksanaan Sea Games ke-28 tersebut, Indonesia meraih 47 medali emas. "Tentu saja di Kuala Lumpur kami berharap kontingen Indonesia akan bisa mendapat medali emas lebih banyak daripada Sea Games di Singapura," kata Puan.



AMIRULLAH SUHADA