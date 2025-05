TEMPO.CO, Palembang - Sejumlah pemuda asal Palembang akan mengibarkan bendera Road to Asian Games XVIII di tujuh puncak gunung yang terdapat di tujuh pulau berbeda di Indonesia.



Sebagai bukti awal, Jumat, para pemuda dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palembang ini berhasil menancapkan panji-panji Road to Asian Games XVIII 2018 di puncak Gunung Semeru.



Ketua DPD KNPI Kota Palembang Handry Pratama Putra menjelaskan, pihaknya akan menggaungkan Palembang sebagai kota penyelenggara Asian Games XVIII. "Ini berat. Namun, bagi tim Ekspedisi Seven Summits, ini merupakan kebanggaan," katanya, Jumat, 22 Juli 2016.



Induk organisasi pemuda di Bumi Sriwijaya tersebut berencana menaklukkan tujuh gunung di tujuh pulau di Indonesia. Itu demi Asian Games XVIII. Pendakian Mahameru yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl dimulai 20 Juli lalu. Tim diperkuat para pengurus DPD KNPI Kota Palembang. Dikomandoi wakil ketua Yuyu Rawal Berlian, sekretaris Marhaili Sutomo, serta wakil sekretaris Ranga Dwi Saputra, mereka bertolak dari Palembang menuju Malang, Jawa Timur, Selasa pagi.



Setelah Semeru, tim pendaki dijadwalkan melaju ke Gunung Kerinci (Jambi), Rinjani (Bali/Nusa Tenggara), Latimojong (Sulawesi), Binayah (Maluku), Bukit Raya (Kalimantan), dan puncaknya di Jaya Wijaya (Papua). "Setelah pulang dari Semeru, kita agendakan untuk enam gunung lainnya," ujar Handry.



Adapun Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjelaskan, kehadiran pemuda merupakan salah satu bagian terpenting dalam menggalang kekuatan menyukseskan Asian Games XVIII, 18 Agustus-2 September 2018.



Sedangkan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan, ia memastikan sejumlah sarana telah disiapkan di Jakabaring Sport City, Palembang. Tidak hanya itu, proyek infrastruktur pendukung, seperti trek kereta ringan dan penambahan wisma atlet, terus dikebut. "Tidak lama lagi rumah sakit pendukung siap dioperasionalkan," tutur Alex.



