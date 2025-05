Perempat Final AS Terbuka Pertemukan Federer dengan Gasquet

TEMPO.CO, Jakarta - Unggulan kedua dari Swiss, Roger Federer, akan menghadapi unggulan ke-12 dari Prancis, Richard Gasquet, pada perempat final Amerika Serikat Terbuka.



Kedua pemain hari ini sukses menaklukkan lawan-lawannya pada babak keempat turnamen Grand Slam itu.



Federer maju ke perempat final AS Terbuka untuk kesebelas kalinya setelah pada Senin malam waktu AS atau Selasa waktu Indonesia menyingkirkan petenis AS unggulan ke-13, John Isner, 7-6 (7/0), 7-6 (8/6), 7-5.



Roger Federer adalah juara 17 kali turnamen Grand Slam.



Sementara itu, Gasquet membungkam unggulan keenam dari Cek, Tomas Berdych, 2-6, 6-3, 6-4, 6-1.



Kedua petenis akan berhadapan pada Rabu waktu AS atau Kamis waktu Indonesia untuk memperebutkan satu tempat semifinal AS Terbuka 2015. Demikian ditulis AFP.



ANTARA