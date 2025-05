TEMPO.CO, Jakarta - Atlet renang Indonesia, Erick Ahmad Fathoni, mampu merebut medali emas pada Children of Asian 2016 di Yakutsk, Rusia. Raihan Erick itu merupakan emas pertama bagi kontingen Merah Putih.



Berdasarkan data dari Humas Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang mendampingi kontingen Indonesia, Rinaldi Duyo yang diterima media di Semarang, Kamis, Erick merebut medali emas setelah membukukan catatan waktu tercepat pada nomor 200 gaya bebas putra, yaitu 01:55:30.



Catatan waktu yang dibukukan Erick ini lebih baik dibandingkan dengan atlet asal Hong Kong yang berhak mendapatkan perak dan atlet asal Rusia yang mendapatkan perunggu.



Cabang olahraga renang tidak hanya menyumbang emas, tapi juga menyumbang medali perak lewat Alexander Damanik pada nomor 200 meter gaya kupu-kupu dengan catatan waktu 02:08:55. Emas direbut atlet Vietnam, Hyunh Man Dat, dengan waktu 02:04:20.



"Satu medali lagi dipersembahkan oleh Rahmas Prastista Fauziah setelah meraih perunggu pada nomor 50 meter gaya bebas putri. Dengan demikian renang menyumbang tiga medali," kata Rinaldi Duyo.



Rinaldi menambahkan, cabang olahraga lain yang mampu menyumbang medali adalah panahan dengan merebut medali perak lewat Ayu Mareta Dyasari di nomor individu putri dan menembak lewat Rico Vergian dari nomor air pistol.



Pada Children of Asian 2016 ini, kontingen Indonesia juga turun pada cabang olahraga senam, taekwondo, sambo, gulat, dan catur. Namun, dari cabang olahraga tersebut belum mampu menyumbang medali.



"Kontingen Indonesia masih memiliki harapan dari dua atlet cabang khuras," kata Chief de Mission Children of Asian 2016, Syahrier Nawir.



Syahrier Nawir mengatakan kejuaraan multi event diharapkan menjadi tolok ukur kemampuan atlet muda serta memetakan kekuatan negara lain dari berbagai cabang olahraga.



ANTARA