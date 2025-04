Persib Siap Hentikan Rekor 10 Kali Tak Terkalahkan Persija

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung memasang target bisa menekuk Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 di stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu, 22 Juli 2017.



Asisten Pelatih Persib Herrie Setyawan mengatakan target yang dibebankan kepada anak asuhnya tentu harus memenangkan laga dan meraup 3 poin penuh dari laga tersebut.



"Kita akan putuskan trend positif mereka di GBLA nanti ya, kita semua bertekad pertandingan besok bukan menang atau kalah tapi harga diri dipertaruhkan," kata Herrie di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jumat, 21 Juli 2017.



Persija memang tengah dalam tren positif. Skuad berjulukan Macan Kemayoran itu menyandang rekor tak terkalahkan dari 10 pertandingan sebelumnya. Makanya, Herrie mengatakan perlu kerja keras ekstra agar rekor skuad kebanggaan warga Ibu Kota bisa terpatahkan di Bandung.



"Strategi untuk menghadapi Persija sudah diberikan, kita tahu Persija bukan tim yang mudah atau gampang dikalahkan, kita tahu juga mereka punya tren positif di 10 pertandingan terakhir belum terkalahkan," katanya.



Ditinggalkan sang juru racik Djajang Nurjaman tentu menjadi pukulan keras bagi skuad berjulukan Maung Bandung. Laga kontra Persija, menjadi laga perdana Persib tanpa didampingi Djajang di ajang Liga 1 2017.



"Pasca mundurnya pak Djadjang sesuatu yang sangat berat, saya dan pemain pun merasakan tapi mudah-mudahan kita bisa mengatasi itu. Saya mengajak kepada pemain bahwa kita harus bangkit, kita tidak bisa terlena dengan situasi yang ada sekarang," ujarnya.



Persija saat ini berada di peringkat 7 klasemen Liga 1 2017, sementara Persib di peringkat 13. Persija juga tidak pernah kalah dalam 10 pertandingan terakhir Liga 1, sedangkan Persib dalam 10 laga terakhirnya mencatatkan hasil 2 menang, 3 seri, dan 5 kalah.



AMINUDDIN A.S.