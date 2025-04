Persib vs Persija, Pemain Bicara Bobotoh dan Jakmania

TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang Persib Bandung Dedi Kusnandar merasa tidak terbebani dengan besarnya animo dalam laga melawan Persija Jakarta di stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu, 22 Juli 2017.



"Kita nggak terbebani, tapi mungkin itu dijadikan motivasi aja," ujar Dedi kepada wartawan di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, pada Jumat, 21 Juli 2017.



Dedi, yang merupakan pemain asal Sumedang, Jawa Barat, menilai animo berlebih bobotoh saat melawan Persija sudah seperti tradisi. Semasa kecil, ketika masih mendukung dari depan televisi hingga menonton pertandingan Persib ke stadion, Dedi memang selalu merasakan atmosfer yang berlipat saat skuad berjulukan Pangeran Biru bentrok dengan Persija.



"Sebelum menjadi pemain merasakan Atmosfer lawan Persija itu gimana besarnya. Pas saya ke sini juga melihat antusias Bobotoh yang mungkin ngantri tiket itu jadi motivasi saya dan teman-teman agar bisa mencapai hasil terbaik," katanya.



Makanya, kata Dedi, dukungan ekstra dari bobotoh, bisa menjadi pelecut motivasi untuk Dedi dan kawan-kawan guna bisa memenangkan laga nanti. Meraup poin penuh seusai wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhinya laga menjadi target yang diusung pemilik nomor punggung 11 bersama Persib itu.



"Tidak ada kata lain selain memenangkan pertandingan dan mudah-mudahan itu terkabul. Mohon doanya kepada kalangan bobotoh semuanya semoga pertandingan besok lancar dan diakhiri dengan kemenangan," ujar Dedi.



Bek Persib, Toni Sucipto, mengatakan rivalitas antara bobotoh dan Jakmania--suporter Persija-- memang sangat tinggi. Ia tidak mempermasalahkan hal itu selama masih dalam koridor mendukung masing-masing tim kesayangannya secara sportif.



"Bentrokan itu di luar sepak bola sebagai pemain gak bisa apa-apa kalau di lapangan bagus memotivasi pemain, tapi kalau udah 90 menit udah selesai. Kalau diluar itu kita menyayangkan," ujar Toni.



Persib kini menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 20. Sedangkan Persija di urutan ketujuh dengan nilai 24.



AMINUDDIN A.S.