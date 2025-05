TEMPO.CO, Jakarta - Pahlawan Piala Davis Inggris, Andy Murray, menjadi olahragawan terbaik Inggris versi BBC setelah memenangi penghargaan "Sports Personality of the Year" 2015 yang diadakan di Belfast, Irlandia Utara, Minggu waktu setempat.



Dia adalah petenis nomor dua yang meraih penghargaan itu untuk kedua kalinya bulan lalu dan memimpin Inggris Raya menjuarai Piala Davis untuk pertama kalinya sejak 1936.



"Saya sangat tersanjung berada di sini, di depan banyak atlet besar. Saya hanyalah penggemar berat olahraga," kata Murray saat menerima penghargaan ini.



Murray, yang meraih medali emas Olimpiade 2012 dan juara AS Terbuka 2012 serta Wimbledon setahun kemudian, berusaha bercermin pada kebangkitan Inggris Raya dalam Piala Davis.



Di tempat kedua ada Kevin Sinfield yang sudah pensiun dari liga rugbi setelah karier yang menakjubkan. Pada tempat ketiga ada Jessica Ennis-Hill, sang juara dunia saptalomba.



Sedangkan atlet berkuda yang melegenda dan kini telah pensiun, AP McCoy, menerima "Lifetime Achievement Award". Demikian dilansir AFP.



ANTARA