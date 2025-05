Petinju Amatir Indonesia Akhirnya ke Kuba

TEMPO.CO , Jakarta: Para atlet tinju amatir Indonesia kini bisa bernafas lega. Mereka akhirnya berlatih ke Kuba untuk persiapan SEA Games yang akan digelar pada Juni mendatang di Singapura. Sekretaris Jenderal Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina), Martinez dos Santos, mengatakan para atlet berangkat Selasa, 5 Mei 2015 untuk menjalani training camp dan try out di Kuba selama 23 hari.



“Dengan dipastikannya para atlet tinju bisa berangkat ke Kuba, kami semakin optimistis hasil SEA Games nanti akan maksimal,” kata Martinez di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2015.



Ada 10 atlet tinju yang akan ikut menjalani latihan di Kuba, yaitu empat dari atlet putri dan enam petinju putra. Menurut Martinez, dipilihnya Kuba sebagai tempat latihan karena negara itu merupakan poros tinju amatir di dunia. “Meskipun ada juga Khazakstan. Tapi kami sebelumnya juga sudah bekerja sama di Kuba dan sudah ada kecocokan dengan pelatih di sana,” katanya.



Menurut dia, banyak petinju yang berasal dari Eropa dan Amerika yang juga beratih di Kuba. Hal itu akan menambah pengalaman sparing untuk para atlet tinju Indonesia. Martinez mengatakan, selama di Kuba, para atlet memang akan lebih digenjot latihan sparing dibandingkan latihan fisik. Sebab, kurangnya pengalaman sparing kerap menjadi masalah petinju amatir Indonesia saat berada di atas ring.



“Kalau fisik atlet tidak ada masalah. Makanya nanti dalam waktu singkat di Kuba, para petinju akan melakukan training camp sekaligus try out. Mereka akan ikut dalam pertandingan lokal di Kuba yang juga diikuti petinju-petinju negara lain,” ujar dia.



Keberangkatan ke Kuba memang membuat atlet tinju sumringah. Salah seorang petinju putri, Beatrichx Suguro, menilai uji coba ini akan membuat para atlet lebih percaya diri. Dia mengakui selama selama ini kurang pengalaman berduel dengan petinju dari negara lain.



“Latihan sparing dengan kelas lebih berat dari negara-negara lain akan membuat kemampuan kami lebih baik di atas ring. Saya berharap training camp ini akan memberikan hasil maksimal untuk SEA Games nanti,” katanya.



Kepala pelatih tinju nasional, Adi Suwandana, mengatakan selama di Kuba para atlet ditargetkan bisa menjajal 10 kali sparing dengan lawan-lawan yang berbeda. Sisanya, petinju akan diasah strategi duel. “Kami akan maksimalkan latihan dalam waktu yang cukup singkat ini untuk sparing,” katanya.



Dia mengakui jika anak asuhnya kerap mengalami kekagokan karena kurangnya pengalaman sparing. Adi mencontohkan hasil dari Piala Presiden yang digelar di Palembang pada April 2015. Dalam kejuaraan itu, Indonesia hanya berada di urutan kedua dengan meraih dua medali emas, satu perak, dan satu perunggu.



“Kami evaluasi dari Presiden Cup. Dari kejuaraan itu kami bisa melihat kekuatan-kekuatan petinju negara-negara lain. Saya berharap nanti di SEA Games kami bisa merebut dua emas seperti yang sudah ditargetkan,” katanya.



Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Djoko Pekik Irianto berharap agar para petinju bisa memberikan hasil maksimal di SEA Games setelah diberangkatkan ke Kuba. “Pelatih berjanji akan memberikan dua medali emas. Kami menunggu itu,” katanya.



Sebelumnya, Djoko sudah mengusulkan agar Pertina mencari alternatif selain Kuba untuk tempat uji para petinju. Menurut dia, hasil dari uji coba para atlet ke Kuba sebelumnya tidak memberikan hasil yang bagus baik untuk SEA Games atau Asian Games. “Tapi menurut mereka Kuba paling cocok. Selain itu Pertina sudah tandatangan kontrak dengan salah satu pelatih di sana. Jadi kami persilahkan dengan catatan emas untuk SEA Games nanti,” ujar dia.



ANGGA SUKMAWIJAYA