Piala Asia: Timnas U-22 Harus Kalahkan Thailand

TEMPO.CO, Jakarta- Timnas U-22 harus menang atas tuan rumah Thailand jika ingin lolos dari kualifikasi Piala Asia U-23 grup H 2018. Pertandingan melawan Thailand akan digelar di Stadion Nasional Supachalasai, Bangkok, pada Minggu malam 23 Juli 2017.



Jika menang dalam laga besok, kemungkinan terburuk timnas U-22 akan menempati posisi runner up. Peringkat timnas U-22 di grup H sangat bergantung pada hasil pertandingan Malaysia vs Mongolia di tempat yang sama, Minggu sore.



Jika timnas U-22 dan Malaysia menang, Malaysia akan menjadi juara grup dan otomatis lolos ke babak final Piala Asia U-23 2018 di Cina. Dalam babak kualifikasi grup Piala Asia U-23 2018 diberlakukan aturan head to head bagi tim yang mengumpulkan nilai sama.



Jadi akan sangat berisiko jika timnas U-22 gagal mengalahkan Thailand di laga terakhir kualifikasi Piala Asia U-23 grup H. Seandainya laga melawan Thailand berakhir seri dan Malaysia vs Mongolia juga seri, maka tim negeri jiran lah yang lolos karena head to head unggul atas timnas U-22 yang dikalahkan 0-3.



Jumlah selisih gol menjadi faktor penentu di bawah head to head, untuk kelolosan sebuah tim dari kualifikasi grup.



“Kami akan berusaha keras untuk menang lawan Thailand, karena itu satu-satunya pilihan. Kami memohon doa restu seluruh rakyat Indonesia agar meraih hasil maksimal melawan Thailand, dan lolos ke final,” kata Endri Erawan, manajer timnas U-22.



Timnas U-22 saat ini menghuni peringkat 3 grup H kualifikasi Piala Asia U-23 2018, di bawah Malaysia yang kalah 0-3 dari Thailand dalam laga kedua. Selisih gol yang lebih baik ketimbang Malaysia berkat kemenangan 7-0 atas Mongolia, tidak membuat timnas U-22 berada di posisi kedua grup H.



Peringkat Grup H:

1. Thailand 1 1 0 4-1 4

2. Malaysia 1 0 1 3-3 3

3. Indonesia 1 0 1 7-3 3

4. Mongolia 0 1 1 1-8 1

DONNY WINARDI