Piala Davis: Christopher Rungkat Kalahkan Kuwait, Kedudukan 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Christopher Rungkat berhasil membawa Indonesia menahan imbang Kuwait di hari pertama laga play-off relegasi Piala Davis Grup II Zona Asia/Oseania, Jumat, 7 April 2017. Petenis andalan Indonesia sukses menepiskan perlawanan pemain Kuwait, Mohammad Ghareeb. Christo menang tiga set langsung dengan skor 6-3, 6-2. 6-0.

“Saya dalam permainan terbaik, ibaratnya semua bola yang saya pukul di pertandingan tadi bisa masuk,” ucap Christo.

Peringkat tunggal ke-445 dunia itu menang tampil sangat dominan dalam partai kedua di lapangan tenis Gelora Manahan, Solo yang berdurasi satu jam 22 menit itu. Christo menghunjamkan 11 servis as tanpa sekalipun membuat kesalahan ganda. Dia berhasil memanfaatkan tujuh dari 12 peluang mematahkan servis lawan, yang mengalahkannya di arena yang sama, delapan tahun silam.

Kubu tuan rumah harus tertinggal dulu, saat Anthony Susanto kalah dari Abdullah Magdes di partai pembuka. Pemain kelahiran 23 Mei 1997 itu harus mengakui keunggulan petenis utama Kuwait, Abdullah Magdes, 4-6, 6-4, 6-3, 0-6, 0-6.

“Maaf belum bisa menyumbangkan kemenangan. Saya sudah bermain bagus namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk bermain di Piala Davis,” ucap Anton, yang mengalami kram kaki di akhir set ketiga.

Laga yang terhenti karena guyuran hujan selama hampir dua jam itu tak mampu menyegarkan kembali kondisi Anthony melakoni set terakhir. Dari data pertandingan, Anthony melakukan as.

Dalam format pertandingan Piala Davis, pada hari kedua, Sabtu, 8 April, digelar satu partai ganda. Indonesia menurunkan pasangan Aditya Hari Sasongko dan Sunu Wahyu Trijati untuk menghadapi Abdulrahman Alawadhi/Abdulhamid Mubarak.

“Kami akan melakukan pertemuan untuk membahas komposisi ganda yang akan tampil di hari kedua. Ada kemungkinan kami akan mengubah susunan pasangan,” tutur kapten tak bermain Indonesia, Andrian Raturandang.

Kedua tim, sesuai dengan aturan Piala Davis, bisa mengganti susunan pasangan ganda hingga satu jam sebelum pertarungan yang dijadwalkan mulai pukul 12.30 WIB.



Hasil Piala Davis Indonesia vs Kuwait 1-1

Jumat, 7 April

Anthony Susanto vs Abdullah Magdes 4-6, 6-4, 6-3, 0-6, 0-6

Christopher Rungkat vs Mohammad Ghareeb 6-3, 6-2, 6-0

Jadwal

Sabtu, 8 April

Aditya Hari Sasongko/Sunu Wahyu Trijati vs Abdulhamid Mubarak/Abdulrahman Alawadhi

Minggu, 9 April

Christopher Rungkat vs Abdullah Magdes

Anthony Susanto vs Mohammad Ghareeb

PIPIT