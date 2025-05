TEMPO.CO, Palembang - Tim tenis Indonesia unggul 2-0 atas tim tamu Iran pada babak penyisihan kejuaraan tenis beregu putra antarnegara Piala Davis Grup II Zona Asia Oceania, Jumat, 6 Maret 2015. Dua angka kemenangan itu diperoleh pada pertandingan dua partai tunggal.



Petenis putra terbaik Indonesia, Christoper Rungkat, yang menjadi tunggal pertama, menang 6-2, 6-1, 6-0 atas tunggal kedua Iran, Shahin Khaledan. Pada pertandingan kedua, tunggal kedua Indonesia, Sunu Wahyu Trijati, menang 6-3, 6-1, 6-0 atas tunggal pertama Iran, Anoosha Shahgholi.



Pertandingan Indonesia melawan Iran ini berlangsung di lapangan tenis PT Bukit Asam, kompleks Stadion Jakabaring, Palembang. Dalam format Piala Davis pertandingan berlangsung dengan sistem the best of five sets atau terbaik dalam lima set.



Keunggulan 2-0 Indonesia itu sudah diprediksi pelatih tim tenis Indonesia, Roy Therik, karena kemampuan petenis Indonesia masih jauh lebih baik ketimbang petenis Iran. Roy bahkan memperkirakan Indonesia bakal menang 3-0.



Pertandingan di Piala Davis ini berlangsung tiga hari. Pada hari pertama dua pertandingan tunggal. Pada hari kedua satu partai ganda, sementara pada hari ketiga kembali dimainkan dua partai tunggal dengan komposisi pemain disilang.



Pada pertandingan hari kedua, Sabtu besok, 7 Maret 2015, ganda Indonesia Christopher Rungkat/David Agung Susanto menghadapi Anoosha Shahgholi/Amirvala Madanchi. Komposisi pemain ini boleh diganti dua jam sebelum pertandingan dimulai.



Pertemuan Indonesia melawan Iran ini merupakan yang kedua kali. Pada pertandingan pertama 2011 di Iran, Indonesia menang 3-2.



