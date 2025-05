TEMPO.CO, Dongguan - Cina untuk sementara unggul 2-1 atas Indonesia dalam pertandingan babak semifinal Piala Sudirman yang digelar di Dongguan, Cina, Sabtu, 16 Mei 2015. Cina unggul setelah pemain tunggal putranya, Chen Long, berhasil menaklukkan Jonatan Christie dengan skor 21-10 dan 21-15.



Jonatan mengaku gugup saat menghadapi Chen Long, yang merupakan juara dunia 2014. Menurut pemain junior Pelatihan Nasional Cipayung ini, pertahanan lawan duelnya itu cukup rapat. “Chen Long jelas lebih berpengalaman daripada saya,” kata Jonatan seperti dikutip situs resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Sabtu, 16 Mei 2016.



Cina sebelumnya menyamakan kedudukan 1-1 setelah pemain tunggal putri Indonesia, Bellaetrix Manuputty, mundur akibat mengalami cedera lutut saat berusaha mengembalikan kok dari lawannya, Li Xuerui. “Ini musibah buat Bella dan musibah buat tim,” kata kepala rombongan tim Indonesia untuk Piala Sudirman, Achmad Budhiarto.



Indonesia kini berharap kepada pasangan ganda putri, Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari, yang bertanding melawan pasangan Cina, Tang Yuanting/Yu Yang. Pada pertandingan set pertama, Greysia/Nitya berhasil menang dengan skor 21-17. Jika mereka berhasil menyamakan kedudukan, pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir akan menjadi kunci Indonesia untuk melaju ke babak final.



Berikut ini hasil sementara Indonesia vs Cina (1-2):



Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Cai Yun/Fu Haifeng: 21-16, 21-17

Bellaetrix Manuputty vs Li Xuerui: 5-3 retired

Jonatan Christie vs Chen Long: 10-21, 15-21

Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari vs Tang Yuanting/Yu Yang

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Zhang Nan/Zhao Yunlei



BADMINTON INDONESIA | ANGGA SUKMAWIJAYA