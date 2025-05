TEMPO.CO, Jakarta - Demam permainan Pokemon GO juga ternyata merasuki kalangan atlet yang akan berlaga di Olimpiade Rio de Janeiro yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Para atlet kecewa setelah mereka tak menemukan satu pun pokemon di Rio de Janeiro.



Kekecewaan itu dilontarkan oleh anggota tim sepak bola wanita Selandia Baru, Anna Green. Anna mengaku dia sangat keranjingan bermain aplikasi buatan perusahaan asal Jepang itu.



Anna mengatakan permainan Pokemon GO bisa membantunya melepaskan penat di sela padatnya jadwal latihan dan pertandingan. Dia pun mengaku telah mengumpulkan cukup banyak monster.



Namun, Anna kecewa setelah dia tak bisa menemukan satu pun pokemon setibanya dia di Rio de Janeiro. Anna mengatakan dia bisa membuka aplikasi itu tapi tak ada satu pun monster yang terlihat.



"Saya awalnya berharap bisa berjalan di sekitar perkampungan sambil menangkap pokemon. Namun, saya tak bisa mendapatkannya. Seharusnya itu akan menjadi hal yang menyenangkan untuk dilakukan," ujarnya.



THE SUN | FEBRIYAN