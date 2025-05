PON 2016, Aher Targetkan Jawa Barat Juara Umum

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menargetkan Jawa Barat bisa meraih juara umum Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX. Acara ini dihelat di Jawa Barat pada September 2016 mendatang.



Menurut Gubernur yang akrab disapa Aher itu, target juara bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Jawa Barat. Alasannya selain menjadi tuan rumah, persiapan atlet pun dinilai cukup mumpuni untuk bisa menggondol torehan medali dalam ajang PON XIX nanti.



"Ya peluang kita besar untuk bisa jadi juara umum," ujar Aher kepada Tempo, saat melakukan peninjauan Venue PON XIX di lingkungan kampus Institut Teknologi Bandung, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa, 29 Desember 2015.



Aher mengatakan prestasi Jawa Barat dalam PON XVIII di Riau pada 2012 silam kontingen Jawa Barat mampu menjadi runner up dan terpaut tipis dari juara umum kala itu Provinsi DKI Jakarta dengan total torehan medali sebanyak 323 medali. Waktu itu, Jawa Barat mampu menorehkan 99 medali emas, 79 perak dan 101 perunggu dengan total 279 medali.



"Kita dapat 25 persen medali udah juara umum ya, jadi sangat wajar kita tuan rumah disini, karena pada saat PON ke-18 di Riau tahun 2012 lalu kita runner up kita juga istimewa karena hanya terpaut 11 medali emas dengan juara satu DKI Jakarta, jadi wajar kalau kita bercita-cita juara satu," ucapnya.



Guna merealisasikan targetnya itu, Aher mengaku tengah memberi suntikan dana yang cukup besar bagi Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat agar bisa membawa Jawa Barat juara umum.



"Sekarang KONI ditambah dananya menjadi Rp 300 miliar supaya mereka nyaman dan lebih termotivasi," ujarnya.



AMINUDIN A.S.