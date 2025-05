TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Jawa Barat mengirim atlet-atlet andalannya ke Korea Selatan untuk melakukan try out. Di Negeri Ginseng itu, para atlet menembak kontingen Jawa Barat diharapkan dapat memaksimalkan latihan sehingga bisa meraih juara umum di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016.



Pelatih kepala tim Pelatda PON XIX/2016 menembak Jawa Barat, Zaenal Shaleh, mengatakan selama melakoni try out di Korea Selatan, anak asuhnya akan melakukan uji tanding selain latihan rutin. Hal itu, kata dia, sengaja diterapkan untuk meningkatkan performa dan kualitas menembak.



"Program latihannya tidak beda jauh saat mereka latihan di Bandung akan tetapi diambil sisi lainnya. Selain pemusatan latihan, mereka juga akan melakukan uji tanding," katanya.



Menurut Zainal, atlet menembak andalan Jawa Barat kemungkinan akan diikutsertakan dalam beberapa kejuaraan nasional di Negeri Ginseng itu. Ia mengatakan atlet asuhannya sangat membutuhkan pengalaman bertanding untuk mematangkan persiapan sebelum berlaga di ajang PON XIX.



"Kalau ada kesempatan untuk mengikuti kejuaraan nasional di sana, ya kami ikutkan atlet Jabar. Tapi kalau tidak ada kejuaraan, ya uji tanding atau sparing patner saja dengan atlet Korea," ujarnya.



Zaenal memboyong 21 atlet menembak. Kategori atlet yang melakukan try out di Korea Selatan, yaitu nomor senapan angin dan pistol jarak 10 meter. "Jumlahnya, 15 atlet putra dan 6 atlet putri," ucapnya.



Tim menembak PON Jawa Barat akan kembali ke Bandung pada 17 Agustus nanti. "Jadi ada jarak sekitar satu bulan untuk penyesuaian dengan venue PON XIX setelahnya TC," kata Zainal.



Ia berharap atlet yang mengikuti pemusatan latihan di Korea Selatan mendapat pengalaman bertanding, sehingga berdampak pada perolehan medali emas cabang menembak pada PON Jawa Barat mulai pertengahan September 2016. "Mudah-mudahan saja dengan target 17 medali emas, Jabar bisa menjadi juara umum di PON XIX/2016. Apalagi sudah tujuh kali Kejurnas kami menjadi juara umum," ujar Zaenal. "Mudah-mudahan pada PON XIX juga kami bisa menjadi juara umum."



AMINUDIN A.S.