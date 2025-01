Prancis Terbuka: Tontowi / Liliyana dan Greysia / Apriani Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia hanya berhasil meloloskan dua wakil ke semifinal turnamen bulu tangkis Prancis Terbuka 2017. Mereka adalah Greysia Polii/Apriani Rahayu di nomor ganda putri dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir di nomor ganda campuran.



Dua wakil lainnya kandas di babak perempat final, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di ganda putra dan Anthony Sinisuka Ginting di nomor tunggal putra.



Berikut hasil lengkap babak perempat final Prancis Terbuka, Jumat:



Yang lolos:



Greysia Polii/Apriani Rahayu vs Shiho Tanaka/Koharu Yonemoto (Jepang): 19-21, 21-13, 21-19



Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia): 19-21, 21-14, 21-12.



Yang gagal:



Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lee Jhe-Huei/Lee Yang (Taiwan): 11-21, 19-21.



Anthony Sinisuka Ginting vs Kenta Nishimoto (Jepang): 21-14, 10-21, 14-21.