Praven/Debby di Perempat Final Kejuaraan Asia, Ini Jadwalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berikut jadwal pertandingan babak perempat final Kejuaraan Bulutangkis Asia 2017 yang akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Wuhan, atau 15.00 WIB. Khusus laga yang melibatkan pemain Indonesia akan disiarkan Kompas TV.



Lapangan 1

Ganda Putera: Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (4/JPN) vs Fu Haifeng/Zhang Nan (5/CHN)

Tunggal Putera: Lin Dan (4/CHN) vs Chou Tien Chen (7/TPE)

Tinggal Puteri: Ratchanok Intanon (6/THA) vs Akane Yamaguchi (2/JPN)

Ganda Puteri: Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (1/JPN) vs Vivian Hoo/Khe Wei Woon (MAS)

Ganda Campuran: Wang Yilyu/Huang Dongping (CHN) vs Praveen Jordan/Debby Susanto (5/INA)

Lapangan 2

Ganda Putera: Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (JPN) vs Huang Kaixian/Wang Yilyu (CHN)

Ganda Campuran: Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (6/MAS) vs Lu Kai/Huang Yaqiong (3/CHN)

Tunggal Puteri: Tai Tzu Ying (1/TPE) vs Chen Yufei (CHN)

Tunggal Putera: Lee Chong Wei (1/MAS) vs Hsu Jen Hao (TPE)

Ganda Campuran: Zhang Nan/Li Yinhui (7/CHN) vs Lee Chun Hei Reginald/Chau Hoi Wah (HKG)

Lapangan 3

Ganda Puteri: Huang Dongping/Li Yinhui (CHN) vs Jung Kyung-eun/Shin Seung-chan (2/KOR)

Tunggal Puteri: Nitchaon Jindapol (THA) vs Lee Jang-mi (KOR)

Tunggal Putera: Shi Yuqi (6/CHN) vs Son Wan-ho (3/KOR)

Ganda Putera: Chen Hung Ling/Wang Chi Lin (TPE) vs Li Junhui/Liu Yuchen (6/CHN)

Ganda Puteri: Kim Hye-rin/Yoo Hae-won (KOR) vs Chen Qingchen/Jia Yifan (4/CHN)

Lapangan 4

Ganda Campuran: Zheng Siwei/Chen Qingchen (1/CHN) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (8/THA)

Ganda Puteri: Chang Ye-na/Lee So-hee (3/KOR) vs Luo Ying/Luo Yu (5/CHN)

Tunggal Putera: Ng Ka Long Angus (8/HKG) vs Chen Long (2/CHN)

Tunggal Puteri: He Bingjiao (8/CHN) vs Pusarla V Sindhu (4/IND)

Ganda Putera: Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh (THA) vs Chai Biao/Hong Wei (3/CHN)

BWF | DON