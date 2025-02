Proliga 2025: Bandung BJB Tandamata Puas Petik Kemenangan Lawan Jakarta Livin Mandiri

TEMPO.CO, Palembang - Bandung BJB Tandamata meraih kemenangan atas Jakarta Livin Mandiri dengan skor 3-1 (25-22, 23-25, 25-21, 25-21) di sesi penutup putaran kedua Proliga 2025, Minggu malam, 23 Febuari 2025. Hasil ini memuluskan langkah Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia ke final four.



Asisten pelatih BJB Tandamata Samsul Jais mengungkapkan kemenangan timnya diraih berkat penampilan mereka yang konsisten. Komitmen itu membuat pasukannya mampu menggeser posisi Jakarta Livin Mandiri ke peringkat kelima klasemen, sekaligus menghapus harapan mereka masuk ke final four.



Meski sudah dipastikan tidak lolos ke ke final four, BJB Tandamata bertekad meraih kemenangan di laga penutup, dengan tampil terbaik.



"Kami tidak masuk empat besar, tapi kepuasan bagi kami, menutup pertandingan dengan kemenangan dan penampilan yang terbaik," kata Samsul Jais seusai pertandingan di ruang konferensi pers di Gedung Palembang Sport and Convention Center (PSCC).