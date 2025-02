Proliga 2025: Palembang Bank SumselBabel Ingin Amankan Tiket Final Four di Kandang

TEMPO.CO, Palembang - Kota Palembang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Proliga 2025 pada seri penutup putaran kedua. Seri penutup bakal berlangsung di GOR Palembang Sport and Convention Center (PSCC) Palembang pada 21-23 Febuari 2025.

Tim Palembang Bank SumselBabel akan memainkan dua kali pertandingan dengan melawan Surabaya Samator dan Jakarta Garuda Jaya. Manajer Bank Sumsel, Ali Joni, mengatakan tim asuhan Iwan Dedi Setiawan itu mendapat target meraih dua kemenangan di kandang agar bisa lolos ke final four. "Kalau menang lawan Surabaya Samator, kita lolos ke final four. Itu saja yang kami pikirkan lebih dulu," kata Ali Joni saat konferensi pers yang dilakukan di Gedung Bank Sumsel Babel. Kamis, 20 Febuari 2025.

Saat ini, Palembang Bank SumselBabel berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan poin 4 dari 6 laga. Sedangkan Garuda Jaya sebagai juru kunci dari lima peserta dengan poin 2 dari 7 laga. "Dengan menang atas Surabaya Samator pada laga perdana di seri penutup dengan skor 3-0 atau 3-1, maka Sigit Ardian dan kawan-kawan, dipastikan lolos final four," kata dia.

Wakil Ketua Proliga 2025 Reginald Nelwan mengatakan Palembang merupakan kota penentu untuk tim-tim masuk ke final four. Setiap laga di nomor bola voli putra akan menjadi penentu, begitupun juga laga putri. "Di Palembang ini menjadi kota penentu tim-tim ke final four," kata Regi di tempat yang sama.

Empat tim akan meraih tiga tempat ke final four. Popsivo adalah satu-satunya tim yang baru bisa memastikan tiket ke empat besar. Keempat tim itu antara lain Jakarta Livin' Mandiri, Jakarta Electric PLN, Jakarta Pertamina Enduro, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Di sektor putri, baru satu tim yang sudah memastikan lolos final four yang akan mulai digelar 17 April 2025 mendatang yaitu Jakarta Popsivo Polwan. Sedangkan di bagian putra, tiga tim sudah memastikan ke final four yakni Jakarta LavAni Livin Transmedia, Jakarta Bhayangkara Presisi, dan Surabaya Samator. Satu tim putra lainnya yang akan memperebutkan satu tiket final four adalah Palembang Bank SumselBabel dan Jakarta Garuda Jaya.