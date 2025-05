TEMPO.CO , Jakarta: Laga bertajuk AS Roma Day 2015 tinggal sehari lagi. Namun hingga saat ini Nine Sport, selaku promotor kedatangan AS Roma, belum mengantongi surat izin keramaian dari kepolisian.



CEO Nine Sport Arif Putra Wicaksono mengatakan lambannya perusahaan memperoleh surat izin keramaian lantaran belum diserahkannya laporan pajak pada kepolisian. "Selama enam bulan ini perusahaan mengalami perpindahan manajemen sehingga kami belum sempat membuat laporan pajak," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Kamis, 23 Juli 2015.



Hal lainnya yang menyebabkan belum keluarnya surat izin keramaian, kata Arif, karena perusahaan baru saja terkena tipu oleh sebuah lembaga. Sebelumnya ada sebuah instansi yang menjanjikan bisa mengurus surat izin keramaian dari kepolisian dalam waktu singkat.



Namun di tengah jalan, kata Arif, lembaga tersebut meminta bayaran lebih. "Karena acara ini juga merupakan acara sosial, bekerja sama dengan Kementerian Sosial, tentu kami tak memiliki pendapatan lebih untuk memenuhi permintaan dari instansi tersebut," keluhnya.



Kendati belum mengantongi surat izin keramaian, Arif optimistis AS Roma Day 2015 akan digelar sesuai jadwal. "Kami akan melakukan yang terbaik. Selain itu, AS Roma juga sudah dalam perjalanan menuju Indonesia," ujarnya.



Laga bertajuk AS Roma Day 2015 ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu, 25 Juli 2015. Bahkan untuk memeriahkan AS Roma Day 2015, promotor menggandeng selebritas Julie Estelle dan Julia Perez. Julie akan menjadi ikon Red Team, sedangkan Julia Perez di White Team.



GANGSAR PARIKESIT