Putra Patriot Purworejo dan Putri Kota Impian Wahana Sabet Gelar Juara di Kejurnas Bola Voli U-16

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bola voli putra Patriot Purworejo dan tim putri Kota Impian Wahana menjadi juara kejuaraan nasional atau Kejurnas Bola Voli U-16 setelah mengalahkan lawan masing-masing pada laga final di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul, Bogor, Selasa, 4 Februari 2025.

Patriot Purworejo sukses mengalahkan Dynamic Kota Blitar dengan skor telak 3-0 (25-13, 25-17, 26-24) dalam laga final sektor putra. Kemenangan ini mengantarkan mereka meraih gelar juara nasional.

Sementara Tectona Bandung menempati posisi ketiga setelah menundukkan Benteng Garuda The Black Maluku Utara dengan skor 3-0 (25-22, 25-19, 25-17).

Pevoli Patriot Purworejo Raka Dwi Prasetyo menjadi most valuable player (MVP) Kejurnas Voli U-16. Raka juga best outside hitter.

Pada sektor putri, Wahana asal Bandung tampil gemilang dengan mengalahkan Petrokimia Volleyball Academy tiga set langsung 3-0 (25-22, 25-11, 25-21).

Pelatih Wahana Shendi Ramanuari mengatakan kunci kemenangan adalah motivasi tinggi dan keberanian menghadapi lawan yang memiliki postur lebih tinggi.

“Kunci mengalahkan Petrokimia, kami bertanding penuh motivasi. Anak-anak saya minta tidak takut dengan mereka, walau tinggi-tinggi,” kata Shendi Ramanuari dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, asisten pelatih Petrokimia Wenny Evitasari mengakui kelemahan timnya dalam receive menjadi faktor utama kekalahan. "Serangan kami jadi kurang efektif dan mudah dipatahkan lawan," katanya.

Wahana juga mendominasi daftar penghargaan individu. Clarissa Maria Thomas terpilih sebagai toser terbaik sekaligus pemain terbaik turnamen.

Selain itu, dua pemain Wahana lainnya turut meraih penghargaan individu yaitu Bintang Qaisya Nurhaliza (Best Outside Hitter) dan Sifa Nurfauziah (Best Middle Blocker).

Pemain lainnya dari Yogamaya Syifa Nathania Setyaningrum menjadi best outside hitter. Khanza Putri Yansi dari Petrokimia menjadi best best opposite spiker.

Istiya Aurellia Kallista Sakhi ari MVC Govita menjadi best middle blocker. Best libero menjadi milik Lya Febrianti dari Petrokimia.