Rangkuman Hasil Leg Pertama Babak 16 Besar Liga Champions, Peta Persaingan, dan Jadwal Berikutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions sudah tuntas digelar pekan ini, dengan sedikit kejutan yang muncul. Leg kedua akan berlangsung pada pekan depan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ada beberapa catatan yang bisa diambil dari delapan laga leg pertama, seperti di bawah ini: 1. Dominasi Tim Unggulan Dari delapan laga, hanya satu laga yang berakhir imbang, yakni Club Brugge vs Aston Villa. Tim-tim besar, seperti Real Madrid, Arsenal, Bayern, Liverpool, Barcelona, Inter Milan sama-sama menang. Tim-tim yang berjuang dari playoff, PSV dan Lille, menghadapi kesulitan. 2. Kejutan Arsenal Arsenal mencuri perhatian pada leg pertama dengan meraih kemenangan besar, 7-1. The Gunners meraihnya di kandang PSV Eindhoven, menjadi mereka sebagai salah satu calon yang diperhitungkan dalam persaingan juara.



Jurrien Timber (menit 17), Ethan Nwaneri (20), dan Mikel Merino (30) mencetak gol buat Arsenal di babak pertama. Noa Lang sempat memperkecil skor untuk PSV di menit 42, tapi Arsenal menggila di babak kedua lewat gol Martin Odegaard (46, 72), Leandro Trossard (47), dan Riccardo Calafiori (84). Hasil ini hampir memastikan langkah Arsenal ke perempat final. 3. Leverkusen dan PSG Terancam Dua tim besar, Bayer Leverkusen dan PSG, sama-sama berada dalam posisi terancam setelah kalah di leg pertama. Tapi mereka kalah dari dua tim besar lain. Leverkusen alah dari Bayern, sedangkan PSG keok dari Liverpool. Mereka akan berusaha membalikkan keadaan pada leg kedua. 4. Derby Madrid Masih Ketat Kemenangan 2-1 yang diraih Real Madrid atas Atletico memperpanjang rivalitas sengit antara keduanya. Rodrygo membuka keunggulan Madrid di menit ke-4, tapi Julian Alvarez menyamakan kedudukan untuk Atletico di menit ke-32. Brahim Diaz menjadi pahlawan dengan gol kemenangan di menit ke-55. Dengan skor tipis, leg kedua di Wanda Metropolitano bakal jadi pertarungan menarik. Hasil Liga Champions Leg Pertama Babak 16 Besar Rabu dinihari, 5 Maret 2025

Club Brugge vs Aston Villa 1-3

Borussia Dortmund vs Lille 1-1

PSV Eindhoven vs Arsenal 1-7

Real Madrid vs Atletico Madrid 2-1.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kamis dinihari, 6 Maret 2025

Feyenoord vs Inter Milan 0-2

Bayern Munchen vs Bayer Leverkusen 3-0

Benfica vs Barcelona 0-1

PSG vs Liverpool 0-1. Jadwal leg kedua babak 16 besar Liga Champions Rabu, 12 Market 2025

00:45 Barcelona vs Benfica (skor sementara 0-1)

03:00 Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen (skor sementara 0-3)

03:00 Inter vs Feyenoord (skor sementara 2-0)

03:00 Liverpool vs PSG (skor sementara 0-1).

Kamis, 13 Maret 2025

00:45 Lille vs Dortmund (skor sementara 1-1)

03:00 Arsenal vs PSV (skor sementara 7-1)

03:00 Aston Villa vs Club Brugge (skor sementara 3-1)

03:00 Atletico Madrid vs Real Madrid (skor sementara 1-2).