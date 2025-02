Rangkuman Hasil Proliga 2025 Minggu 17 Februari, Klasemen, dan Peta Persaingan Terkini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal PLN Mobile Proliga 2025 putaran kedua pekan kedua sudah tuntas digelar. Pada Minggu, 17 Februari, Jakarta Electric PLN, Jakarta Bhayangkara Presisi, dan Jakarta Popsivo Polwan berhasil meraih kemenangan.

Jakarta Electric PLN sukses mengamankan tiga poin penting setelah menang telak 3-0 (25-14, 25-16, 25-19) atas Yogya Falcons pada Minggu (16/2/2025). Kemenangan ini membawa Electric PLN naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 17 poin dari enam kemenangan, menggeser Jakarta Pertamina Enduro yang memiliki poin lebih sedikit (16 poin).

Asisten pelatih Electric PLN, Alim Suseno, menyatakan bahwa satu kemenangan lagi sudah cukup untuk memastikan timnya lolos ke final four. Dengan dua laga tersisa melawan Bandung bjb Tandamata dan Jakarta Pertamina Enduro di Palembang pekan depan, Alim berharap timnya dapat menjaga performa. "Satu kemenangan saja sudah cukup bagi kami untuk aman lolos," ujar Alim.

Di sektor putra, Jakarta Bhayangkara Presisi tampil impresif dengan mengalahkan Jakarta Garuda Jaya 3-0 (25-17, 25-21, 25-17). Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Bhayangkara di peringkat kedua klasemen sementara.

Pelatih Reidel Toiran menyebut bahwa laga ini menjadi kesempatan bagi para pemain cadangan untuk mendapatkan jam terbang sekaligus persiapan menuju final four. "Kami sudah lolos ke final four, jadi ini adalah kesempatan untuk mencoba semua pemain agar bisa mengetahui kemampuan mereka," kata Reidel. Bhayangkara akan menghadapi Jakarta Lavani Livin Transmedia pada Sabtu (22 Februari 2025) di Palembang, yang juga menjadi penentu juara putaran kedua sektor putra.

Sementara itu, Jakarta Popsivo Polwan kembali membuktikan dominasinya di sektor putri. Mereka meraih kemenangan telak 3-0 (25-21, 25-13, 25-21) atas Jakarta Livin' Mandiri. Ini menjadi kemenangan kesebelas Popsivo secara beruntun, memastikan status mereka sebagai tim tak terkalahkan hingga putaran kedua. Popsivo juga dipastikan menjadi juara putaran kedua karena hasil seri keempat di Palembang pekan depan tidak akan mempengaruhi posisi mereka.

Pelatih Popsivo, Geraldo Daglio, mengaku terkejut dengan performa luar biasa timnya. "Para pemain tampil sangat luar biasa. Kami harus tetap menjaga performa ini di Palembang nanti," katanya. Peta Persaingan Terkini Di sektor putri, persaingan masih akan berlangsung seru pada putaran terakhir. Sejauh ini baru Popsivo yang lolos ke final four. Tiga tiket lain masih diperebutkan Jakarta Livin Mandiri, Jakarta Electric PLN, Jakarta Pertamina Enduro, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, dan Bandung Bjb.

Di bagian putra, sudah ada tiga tim yang lolos ke final four. Mereka adalah Jakarta Lavani, Jakarta Bhayangkara, dan Surabaya Samator. Satu tiket lain diperebutkan Palembang Bank SumselBabel dan Jakarta Garuda. Klasemen Proliga 2025 Putri

1. Jakarta Popsivo: 10 kali main, 10 kali menang, 28 poin

2. Jakarta Livin Mandiri: 11 kali main, 6 kali menang, 18 poin

3. Jakarta Electric PLN: 10 kali main, 6 kali menang, 17 poin

4. Jakarta Pertamina: 10 kali main, 5 kali menang, 16 poin

5. Gresik Petrokimia: 11 kali main, 5 kali menang, 16 poin

6. Bandung BJB: 10 kali main,4 kali menang, 13 poin

7. Yogya Falcons: 10 kali main, 0 kali menang, 0 poin.

Putra

1. Jakarta Lavani: 7 kali main, 7 kali menang, 20 poin

2. Jakarta Bhayangkara: 7 kali main, 6 kali menang, 18 poin

3. Surabaya Samator: 7 kali main, 3 kali menang, 7 poin

4. Palembang BS: 6 kali main, 1 kali menang, 4 poin

5. Putra Jakarta Garuda: 7 kali main, 0 kali menang, 2 poin. Jadwal Sisa Proliga 2025 Pekan 3 Puteran Kedua

Lokasi: Gedung PSCC, Palembang

Live: Moji dan Vidio.

Jumat, 21 Februari 2025

14.00 WIB: Putri - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Electric PLN

16.30 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Popsivo Polwan

19.00 WIB: Putra - Surabaya Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel

Sabtu, 22 Februari 2025

14.00 WIB: Putri - Yogya Falcons vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

16.30 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN

19.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Livin Transmedia vs Jakarta Bhayangkara Presisi