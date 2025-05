Ratusan Pebalap Beradu Kecepatan di Road Race Baturaja

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan pebalap Sumatera Selatan dan dari luar daerah seperti Lampung, Jambi dan Bengkulu, mengikuti ajang balapan di Sirkuit Non Permanen Taman Kota Baturaja, Minggu.

Ratusan pembalap tersebut mengikuti Kejuaraan Daerah "Roadrace the Series" 2015 memperbutkan piala Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Maulan Aklil, kata Pelaksana Kegiatan Chandra Diwana.



Dijelaskannya, kejuaraan daerah Roadrace the Series 2015 yang digelar promotor Montesz asal Palembang bekerja sama dengan Ikatan Motor Ogan Komering Ulu (IMOKU) ini, dibuka Plt Bupati OKU diwakili Asisten III, H A Tarmizi.



Di samping itu, juga hadir Kapolres OKU AKBP Dover C Lumban Gaol, Ketua KONI OKU Yoen Hasrul, Ketua IMOKU Chandra Diwana, serta perwakilan Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten OKU dan tamu undangan lainnya.



Menurut Ketua Pelaksana Kegiatan Chandra Diwana, Road Race ini diikuti sebanyak 197 peserta, dan dari jumlah itu 40 peserta tuan rumah, selebihnya berasal dari luar Kota Baturaja.



Dikatakannya, kejuaraan tersebut bertujuan pembinaan untuk generasi muda dan pecinta otomotif sekaligus hiburan bagi masyarakat setempat.



Ia berharap, perhatian pemerintah ke depan terhadap dunia otomotif di OKU.



Menurut Asisten III Pemkab OKU, HA Tarmizi, kegiatan tersebut dirasakan besar sekali manfaatnya, karena selain sebagai sarana untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan, ini juga untuk memupuk semangat berkompetisi secara sehat.



"Kami harapkan agar kegiatan ini dapat menjauhkan anak anak muda di OKU dari perilaku negatif termasuk penyalahgunaan narkoba," ujarnya.



ANTARA