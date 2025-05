Ratusan Ribu Pesepeda Padati Jambore Sepeda Bekasi

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 1.400 pesepeda di Kota Bekasi, Jawa Barat, akan ikut serta dalam kompetisi bertajuk "Jambore Sepeda Bekasi 2016" yang digelar oleh Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Kota Bekasi.



"Lomba ini rencananya akan berlangsung pada 3-4 Desember 2016," kata Ketua ISSI Kota Bekasi, Yayan Yuliana, di Bekasi, Selasa, 29 November 2016.



Menurut dia, lomba itu akan mempertandingkan tujuh kelas bertempat di pusat perbelanjaan, Blu Plaza, yang berlokasi Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur. Kegiatan tersebut, kata dia, akan memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah.



Selain di Blu Plaza, enam kelas lainnya yakni "Patriot Push Bike, Patriot BMX Cross Race under 23th, Patriot MTB XC Race under 23th, Patriot Road Race Criterium Open, Patriot The Patriot 200 Kilometer, serta Patriot Trial Bike Exhibition" akan diselenggarakan di trek sepeda Summarecon Bekasi, Bekasi Utara.



Dengan luas lahan sekitar 4 hektare dan panjang lintasan 3,7 Km membuat para pencinta sepeda merasakan sensasi trek sepeda yang menanjak dan menurun di Summarecon Bekasi.



"Jambore Sepeda Bekasi 2016 dilaksanakan untuk menyambut HUT ke-1 ISSI Kota Bekasi. Banyak event yang kita selenggarakan pada 3-4 Desember ini," ujarnya.



Hingga kini, kata Yayan, peserta yang sudah mendaftarkan diri dalam ajang lomba itu berjumlah 1.400 pesepeda dari berbagai komunitas.



Yayan berharap, gelaran jambore ini dapat mencari bibit atlet muda, terutama yang berasal dari Kota Bekasi.



"ISSI merupakan suatu wadah Pengcab di bawah KONI Kota Bekasi yang bertujuan untuk mencari bibit profesional sepeda. Kita harapkan masyarakat banyak mengikuti jambore sepedaa ini," katanya.



Di Kota Bekasi, kata dia, sudah ada 20 atlet pesepeda yang ikut menyemarakkan gelaran ini.



"Kita akan tarik kembali atlet Kota Bekasi yang masih berada di daerah lain untuk kembali ke sini dan menorehkaan prestasi bagi Kota Bekasi," ujarnya.



