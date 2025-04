TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid dikabarkan sepakat untuk membeli Kylian Mbappe dari AS Monaco. Klub raksasa Spanyol itu setuju dengan harga 120 juta pound sterling (Rp 2 triliun) yang dipatok tim asal Prancis itu, yang akan menjadi rekor termahal di dunia.



Kabar soal kesepakatan itu diungkapkan media Inggris, The Sun, tanpa mengutip sumber spesifik. Namun, berita itu langsung dikutip media-media Inggris lain, termasuk Metro dan Daily Express.



The Sun menyatakan, petinggi Real Madrid sudah sebulan ini melakukan pendekatan kepada Monaco. Saat ini kemajuan sudah didapat. Mereka sepakat dengan harga 120 juta pound sterling.



Proses pembelian itu masih akan memakan waktu, tapi The Sun menuliskan akan bisa beres dalam dua minggu. Madrid sendiri akan membeli pemain 18 tahun itu dengan dana yang didapat dari penjualan Alvaro Morata dan Danilo yang totalnya mencapai 91,5 juta pounds. Morata sudah dijual ke Chelsea, sedangkan Danilo hampir didapatkan Manchester City.



Salah satu alternatif lain yang dibicarakan kedua klub adalah menyertakan Karim Benzema sebagai bagian pembelian itu.



Monaco selama ini selalu menepis berbagai rumor soal kemungkinan kepergian Mbappe. Tapi, karena pemain yang bersangkutan ingin pergi dan tingginya harga penjualan, kemungkinan akan mengubah pikiran para petinggi klub itu.



Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, selama ini diketahui sebagai pengagum Mbappe, yang tampil cemerlang di Liga Champions musim lalu. Ia antara lain pernah memuji pemain muda ini dengan kalimat, "Ia pemain yang sangat bagus. Bakatnya pada usia 18 tahun dan kepribadiannya sangat bagus."



THE SUN | NS