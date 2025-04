Red Sparks Kenang Megawati Hangestri sebagai Pemain Paling Cerdas dalam Sejarah Tim

Megawati membela Red Sparks selama dua musim Liga Voli Korea V-League 2023-2024 dan 2024-2025. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak setelah kekalahan dari Pink Spiders pada babak final Liga Voli Korea yang berlangsung lima laga. Red Sparks kalah agregat 2-3 dalam format Best of Five.