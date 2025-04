Rekap Hasil Final Four Proliga 2025 Semarang, Klasemen, dan Jadwal Berikut

Di bagian putri, perebutan tiket grand final masih ketat. Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Pertamina Enduro sama-sama memiliki nilai delapan dan berpeluang besar untuk lolos. Namun, dua tim di bawahnya juga masih berpeluang. Petrokimia Gresik memiliki nilai lama dan Jakarta Electric mengumpulkan tiga poin.



Di babak final four, setiap tim akan bermain empat kali. Nantinya tim yang menempati posisi dua besar klasemen akan lolos ke grand final.

Hasil Final Four Proliga 2025 Seri Semarang:

Putra

Palembang Bank Sumsel Babel vs Surabaya Samator: 3-1 (35-37, 25-15, 25-15, 25-20).

Jakarta LavAni Livin Transmedia vs Jakarta Bhayangkara Presisi: 3-0 (25-21, 25-20, 25-20).

Jakarta LavAni Livin Transmedia vs Palembang Bank Sumsel Babel: skor 3-0 (25-18, 25-23, 25-23).

Jakarta Bhayangkara Presisi vs Surabaya Samator: 3-0 (25-23, 25-22, 25-18).



Putri

Petrokimia Gresik vs Jakarta Electric PLN: 3-1 (25-20, 28-30, 25-18, 25-18).

Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Popsivo Polwan: 3-1 (25-17, 25-22, 19-25, 25-17).

Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia: 3-1 (25-23, 25-14, 17-25, 25-14).

Jakarta Electric PLN vs Jakarta Pertamina Enduro : 3-2 (25-21, 25-21, 19-25, 23-25, 15-8).

Klasemen Final Four Proliga 2025

Putri

1. Jakarta Popsivo: 4 laga, 3 kali menang, 8 poin

2. Jakarta Pertamina: 4 laga, 2 kali menang, 8 poin

3. Petrokimia Gresik: 4 laga, 2 kali menang, 5 poin

4. Jakarta Electric: 4 laga, 1 menang, 3 poin.