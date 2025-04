Rekap Hasil Final Four Proliga 2025 Seri Kediri, Klasemen Terkini, dan Jadwal Seri Semarang

Kamis, 17 April 2025 Putri: Pertamina Enduro vs Electric PLN 3-1 (25-20, 28-26, 20-25, 25-23) Putra: Bhayangkara Presisi vs Surabaya Samator 3-0 (25-13, 25-21, 25-20).

Jumat, 18 April 2025 Putri: Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia 3-1 (24-26, 25-17, 25-20, 25-16) Putra: LavAni vs Palembang BSB: 3-0 (25-10,25-19, 25-23).

Sabtu, 19 April 2025 Putri: Gresik Petrokimia vs Pertamina Enduro 3-2 (23-25, 25-22, 13-25, 25-22, 15-9) Putra: Bhayangkara Presisi vs Palembang BSB 2-3 (25-21, 19-25, 25-21, 18-25, 16-18).

Minggu, 20 April 2025 Putri: Jakarta Popsivo vs Jakarta Electric 3-2 (25-23, 20-25, 19-25, 25-17, 15-13) Putra: Jakarta Lavani Livin vs Surabaya Samator 3-0 (25-14, 25-14, 25-22).

Kamis, 24 April 2025

11.30 WIB - Surabaya Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

14.00 WIB - Jakarta Electric PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (Putri)

16.30 WIB - Jakarta LavAni Livin Transmedia vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

19.00 WIB - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro (Putri)