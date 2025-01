Rekap Hasil Proliga 2025 Putaran I Minggu Pertama dan Klasemen Terkini

Jumat, 3 Januari 2025 14.00 WIB: Upacara Pembukaan 16.00 WIB: Jakarta Electric PLN vs Yogya Falcons (pi): 3-0 (25-12, 25-19, 25-14). 18.30 WIB: Jakarta Lavani Mandiri Transmedia vs Jakarta Bhayangkara Presisi (pa): 3-1 (18-25, 25-14, 25-19, 25-23).

Sabtu, 4 Januari 2025

14.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Bandung BJB Tandamata (pi): 3-0 (27-25, 25-23, 25-16)

16.30 WIB: Jakarta Livin Mandiri vs Jakarta Pertamina Enduro (pi): 3-2 (25-18, 18-25, 21-25, 25-16, dan 15-7)

19.00 WIB: Surabaya Samator vs Jakarta Garuda Jaya (pa): 3-2 (25-23, 21-25, 21-25, 25-22, 19-17).