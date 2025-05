TEMPO.CO, Jakarta - Atlet menembak muda asal Amerika Serikat, Virginia Thrasher, merebut medali emas pertama Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro pada Sabtu, setelah memenangi nomor 10 m air rifle putri, menyisihkan dua juara Olimpiade asal Cina.



Atlet berusia 19 tahun itu unggul atas petembak asal Cina, Du Li, yang meraih emas dalam Olimpiade Athena pada 2004, dengan skor 208, yang juga merupakan rekor Olimpiade. Juara bertahan Olimpiade Yi Siling, juga dari Cina, meraih medali perunggu.



Thrasher dianugerahi medali emas pertama dalam Olimpiade Rio oleh Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach.



Berkompetisi pada Olimpiade pertamanya, Thrasher memantapkan keunggulan awal setelah bertarung melawan petembak Rusia, Daria Vdovina, yang tersingkir pada pertengahan kompetisi dan harus puas di posisi kelima.

19-year-old Virginia Thrasher of the U.S. wins first gold medal of #Rio2016 in the women's 10-meter air rifle. pic.twitter.com/QfVgH3HowK