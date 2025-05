TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melepas 3.722 peserta kegiatan sepeda gembira (fun bike) untuk menyongsong Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang akan jatuh pada 9 September mendatang.



"Acara ini untuk memperingati HUT RI ke-70 sekaligus masuk dalam rangkaian acara Hari Olahraga Nasional yang akan jatuh 9 September 2015," ujar Imam Nahrawi seusai pelepasan peserta di halaman kantornya, Jakarta, Minggu pagi, 30 Agustus 2015.



Dalam kegiatan tersebut, para peserta akan bersepeda menempuh jarak 22 kilometer dengan rute Kementerian Pemuda dan Olahraga-Jalan Sudirman-Jalan Thamrin-Monas kemudian kembali lagi ke Kemenpora.



Beragam door prize, mulai peralatan rumah tangga, alat elektronik, hingga hadiah utama dua sepeda motor, telah disiapkan panitia untuk para peserta yang beruntung.



Deputi III Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Faisal Abdullah menuturkan kegiatan tersebut juga dilaksanakan untuk mensosialisasikan ajang "6th Tafisa World Sport for All Games" yang akan berlangsung Oktober 2016 dengan Indonesia sebagai tuan rumah.



"Event Sport for All Games itu menyangkut kegiatan-kegiatan olahraga yang bukan olahraga prestasi. Jadi nanti akan ada kompetisi, festival, dan pertunjukan yang akan mengambil tempat di Monas, GBK, Ancol, dan TMII," ujar Faisal, yang menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut.



ANTARA