Ricky Targetkan Indonesia Bawa Pulang Dua Juara All England

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia membidik dua gelar dalam turnamen All England 2016 yang akan berlangsung pada 8-13 Maret di Birmingham, Inggris yaitu pada ganda putra dan ganda campuran.



"Turnamen tingkat superseries premier ini sekaligus menjadi turnamen penting bagi seluruh atlet bulu tangkis dunia yang memperebutkan tiket Olimpiade Rio 2016, karena menawarkan poin 11 ribu untuk juara," kata Manajer Tim Indonesia dalam All England 2016 Ricky Soebagdja dalam jumpa pers di pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Cipayung, Jakarta, Rabu.



Pasangan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menjadi pasangan yang ditargetkan meraih gelar pada ganda putra. Sedangkan pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir merupakan pasangan yang ditargetkan merebut gelar juara ganda campuran.



"Kami juga menargetkan perbaikan peringkat dunia atau penambahan poin bagi sektor lain, termasuk sektor tunggal putra yang diisi para pemain muda," tutur Ricky.



PBSI berharap atlet-atlet muda tunggal putra pelatnas dapat menambah pengalaman bertanding dan meningkatkan penampilan mereka, terutama menjelang turnamen final Piala Thomas 2016.



Indonesia, lanjut Ricky, juga menargetkan nomor ganda putri yang dimotori pasangan Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari untuk masuk putaran final turnamen berhadiah total 550 ribu dolar AS itu.



Liliyana Natsir mengaku ingin memperbaiki penampilan bertandingnya, setelah kalah pada puataran pertama turnamen Malaysia Masters dari pasangan Zheng Siwei/Li Yunhui.



"Kami sudah evaluasi tentang apa yang harus kami perbaiki. Persiapan fisik dan teknik kami sudah baik. Kami tinggal menjaga kondisi tubuh menyusul perubahan cuaca," ujar Liliyana yang akrab disapa Butet itu.



Sementara, Tontowi menambahkan kondisi tubuhnya sudah kembali pulih pascapenyembuhan dari demam berdarah.



"Hasil undian All England cukup baik meskipun kami kemungkinan akan melawan pasangan sesama Indonesia pada putaran kedua," ujar Tontowi yang mencetak "hattrick" gelar All England pada 2012, 2013, dan 2014 bersama Liliyana itu.



Indonesia mengirim 17 wakil dalam All England 2016 yaitu Tommy Sugiarto, Ihsan Maulana Mustofa, Anthony Sinisuka Ginting, dan Jonatan Christie pada nomor tunggal putra. Kemudian pada tunggal putri, Indonesia menempatkan dua atlet Linda Wenifanetri dan Maria Febe Kusumastuti.



Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi, Berry Angriawan/Rian Agung Saputro, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan mewakili Indonesia pada nomor ganda putra.



Pada ganda putri Indonesia menempatkan tiga wakil yaitu Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari, Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani, dan Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari.



Terakhir pada ganda campuran, Indonesia diwakili pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, Praveen Jordan/Debby Susanto, Ronald Alexander/Melati Daeva Oktaviani, dan Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja.





