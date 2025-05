TEMPO.CO, Jakarta - Warga Brasil bersukacita di tribun pada Senin, 8 Agustus 2016, setelah Rafaela Silva memenangkan medali emas cabang judo kategori putri di Olimpiade Rio, yang merupakan medali emas pertama untuk tuan rumah.



Silva mengangkat tangannya untuk merayakan kemenangan ketika ia mengalahkan unggulan teratas Sumiya Dorjsuren asal Mongolia menggunakan waza ari.



Sebelumnya, di semifinal yang berlangsung sengit sampai memerlukan perpanjangan waktu, dia mengalahkan pejudo peraih medali perak Olimpiade London asal Rumania, Corina Caprioriu.



Carioca Arena 2 bergetar ketika para penggemarnya menggila setiap kali Silva masuk tatami, menghentakkan kaki mereka dan meneriakkan "Rafa" ketika ia membanting satu demi satu lawannya.



Pada upacara kemenangan Silva mendapat sorakan riuh ketika mengacungkan medalinya ke kerumunan sebelum berlinangan air mata ketika mendengar lagu nasional Brasil dimainkan.



"Menakjubkan. Kami negara yang punya sejumlah masalah. Jadi menyenangkan melihat bendera kami berkibar di ketinggian," kata Gustavo Lima, 42 tahun, pekerja teknologi informasi yang berfoto bersama anak lelaki dan sepupunya.



Emas bagi Silva menandai dongeng yang terukir menuju podium Olimpiade dari masa kecil di favela Cidade de Deus Rio yang populer berkat film City of God.



Setelah tahun-tahun awal bermasalah dan terlibat perkelahian di lingkungannya, Silva menemukan struktur hidupnya lewat judo dan kemudian masuk Instituto Reacao, yang dibangun oleh peraih medali perunggu Olimpiade, Flavio Canto.



"Para penggemar selalu mendorong saya, khususnya anak-anak di lingkungan saya di ‘City of God’," kata Silva kepada para reporter setelah kemenangannya.



"Jika saya bisa menjadi contoh bagi anak-anak di City of God, jika mereka percaya pada mimpi-mimpi mereka dan mewujudkannya lewat olahraga, maka lakukanlah. Saya berharap bisa menjadi contoh bagi mereka dan saya kira saya bisa."



Medali kelas 57 kilogram Silva juga merupakan medali judo yang pertama bagi Brasil di Rio setelah lawan tangguh dalam timnya tereliminasi pada hari pertama dari dua hari pertandingan.



Brasil menumpukkan harapan pada tim judo untuk memperoleh medali di Rio setelah membawa empat medali dari cabang olahraga itu di Olimpiade London 2012, demikian menurut warta kantor berita Reuters.



ANTARA